La particolare attrazione e disinvoltura americana per le armi ha ispirato il monicker di questo gruppo. L’occasione si materializzò mentre, da poco assemblatasi ed ancora senza nome, la band stava provando a tutto volume in un capannone di periferia, a casa loro in Florida. La polizia, chiamata dai vicini adirati dal frastuono, non riusciva ad entrare dalla porta chiusa a chiave ed allora uno degli agenti tirò fuori il pistolone in questione, sua arma di dotazione, esplodendo un paio di colpi verso la serratura e polverizzandola. Da quelle parti, sparare contro una serratura per forzarla allo scopo di far semplicemente cessare del fracasso è la norma, le armi essendo equiparate grosso modo ad elettrodomestici, con le famiglie che magari le tengono nello sgabuzzino accanto all’aspirapolvere e al trapano, pronte alla bisogna.

I 38 Special esordiscono come quintetto col presente disco omonimo, nel 1977, con suono ed attitudine al cento per cento southern, sudista, in scia a Lynyrd Skynyrd, Outlaws, Atlanta Rhythm Section, Marshall Tucker eccetera. In formazione vi sono due chitarre soliste, il minimo sindacale per questo genere, ed alla voce evoluisce uno dei Van Zant, il mezzano dei tre di nome Donnie (Donald). Gli altri sono il maggiore Ronnie (Ronald) e il minore Johnny (Jonald… pardon, John!), i due dei Lynyrd Skynyrd.

L’album suona bene, pulito e grintoso, ma è deficitario a livello di memorabilità, di pregnanza. Non vi sono episodi che spiccano, melodie autenticamente ficcanti, riff incisivi ed indelebili. Un aurea mediocrità. Si percorrono convintamente, ma senza genio, gli standard di questo genere, colle chitarre che talvolta si accoppiano armonizzandosi l’una con l’altra, altrimenti alternandosi fra accompagnamento e solismo. La voce piuttosto country di Donnie, più dolce e manierosa rispetto a quella dello sfortunato fratellone Ronnie, provvede col suo forte accento del sud a caratterizzare ed allocare la formazione.

Coscché non ho nessun brano da segnalare… ma faccio uno sforzo e scelgo la sesta traccia “Four Wheels”, con un bel drive e spumeggianti assoli. La band è ancora alla ricerca delle sue peculiarità, che arriveranno chiare e forti di lì a un paio d’anni in occasione del terzo album di carriera “Rockin’ into the Night”; quindi passo e chiudo, che la faccenda sarà lunga (otto rece).