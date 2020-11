Gli AC/DC sono tornati e con tutto il casino che hanno sopportato in questi anni, anche se in buona parte non sono più loro, paradossalmente, sono sempre loro. Che possa piacervi o no sembra ancora che Angus abbia parecchio da sgambettare. Anche se in versione molto moderna. Quando avevo sentito qualche spezzone in giro avevo storto il naso. Avevo pensato che si trattasse sempre della stessa minestra riscaldata, sempre delle solite cose. In effetti, in sostanza, è così. Ma sapete cosa vi dico? Meglio. Perchè ci sono cose che sono perfette come sono ed è meglio che non cambino. Una di queste sono gli AC/DC. Però a pensarci bene qualcosa è cambiato dagli albori. Il suono in genere è più caldo, più avvolgente. Ha perso quella venatura di PUNK dei tempi di Bon Scott. Quell'acidità, insomma, quel suono secco non c'è più. Ma ce ne hanno messo di tempo per fare la conversione ad un sound completamente british a tutti gli effetti. Fino a Black Ice, insomma, questo suono io non l'avevo sentito. Qua siamo letteralmente alla perfezione sonora, secondo me. Una registrazione spettacolare, delle riprese che secondo me l'avranno fatte degli angeli scesi in terra perchè veramente a questo sound io non ci trovo assolutamente niente che non va. Una separazione dei canali pazzesca con una profondità assurda. Sono veramente allibito. Le uniche registrazioni che mi sembrano fatte così bene sono quelle di Bob Marley della remaster del Legend, disco che secondo me rasenta la perfezione a livello di mastering e registrazione. Penso non ci sia nient'altro da dire in merito. I contenuti? E' rock. Rock duro e puro che strizza l'occhio più ai Def Leppard che agli AC/DC. Ma va bene, figuriamoci. Se hanno deciso di fare questa svolta, ben venga. Hanno un po' perso quella venatura blues di una volta e si sono decisamente rimodernati. Certo ci vuole un'abilità alla loro età a riuscire ad avere ancora qualcosa da tirare fuori. Evidentemente qualcosa ce l'hanno ancora e mi fa molto piacere. Non sembra ci sia nessuna HIT, però. Nessun pezzo di quelli che li senti, ti entra nella testa e non se ne va più tipo Thunderstruck o simili, purtroppo. I contenuti, purtroppo, non sembrano al livello della registrazione magistrale. E' tutto rock puro però molto generico e senza caratterizzazioni. E' un bel disco ma non c'è un culmine. Non c'è un pezzo che è il punto più alto del disco. E' tutto allo stesso livello buono ma non c'è niente di epico. Forse l'apice si raggiunge con "Demon Fire" che presenta un riff che qualcuno, probabilmente, vorrebbe imparare a suonare. Ma da questo all'epicità di TNT o Dirty Deeds ne passa e anche parecchio. In sostanza un disco sicuramente notevole, da ascoltare certamente, da apprezzare per la qualità dell'audio ed in fondo anche perchè sono gli AC/DC ed essere ancora così alla loro età non è cosa da poco. Ma non entrerà nella leggenda certamente. L'ascolteremo un poco per un po' di tempo e poi ce ne dimenticheremo quasi. Come Black Ice in fondo. Ma almeno Black Ice aveva "Big Jack". Qua "Big Jack" non c'è e ci vorrebbe sul serio.