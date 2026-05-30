LA RECENSIONE

ALBERTO FORTIS (1979) 8,5/10

Alla fine, a “perdonare” Fortis della sua invettiva contro i romani (lui poi si giustificò dicendo che si riferiva ai politici, ma non ci ha creduto quasi nessuno) fu Er Piotta. Successe una ventina d'anni fa a Music Farm; in diretta Rai (celebrante Simona Ventura) il Supercafone si fece latore delle istanze del popolo romano e chiuse la pratica riappacificandosi col piemontese (ma lombardo d'adozione) Fortis. “Brutta banda di ruffiani e di intriganti” divenne un verso guascone e non più offensivo: ci sono voluti, più o meno, 25 anni. E c'è voluta la coppia Ventura-Piotta: no dico, non so se mi sono spiegato.

“Alberto Fortis” è l'esordio discografico del cantautore nato a Domodossola nel 1955. Tutta la storia circa Micocci, le promesse mancate, il trasferimento (per Fortis benedetto) da Roma a Milano, e compagnia le sapete tutti, quindi salto. Dico solo che Micocci, che con Fortis ebbe un comportamento discutibile, proprio un pirla, nell'ambiente discografico, non era. Le prime 2 canzoni dell'album, “A voi romani” e “Milano e Vincenzo” vennero composte in un secondo momento, non erano tra quelle fatte ascoltare al suddetto Micocci. Non che ci voglia molto a capirlo: la prima è un invettiva contro i romani (e Micocci era romano); la seconda è una cosa che nella musica italiana fino a quell'epoca non si era mai sentita, perchè un brano contenente non una ma diverse minacce di morte (“Vincenzo io ti ammazzerò/sei troppo stupido per vivere”) davvero rappresentava una novità assoluta. Così come l'esaltazione di Milano rispetto a Roma: sì, c'era stato l'anno prima “Milano” di Dalla; “Innamorati a Milano” di Memo Remigi (che tratta la città meneghina malissimo), “Luci a San Siro” di Vecchioni non è una canzone sulla città, ma su altro. Dunque “...mi piacciono i tuoi quadri grigi/le luci gialle i tuoi cortei/Milano sono contento che ci sei/Vincenzo dice che sei fredda/frenetica e senza pietà ma è cretino e poi vive a Roma e che ne sa...” furono un bel colpo al dominio musicale della Città Eterna rispetto a quella lombarda. Ma sì, poi i tempi passano, i due fecero pace (non a Music Farm) nel 2009 (si sono presi i loro tempi) tanto che Fortis firmerà la prefazione per l'autobiografia di Micocci titolata, con un gusto ironico non da poco, “...Vincenzo io ti ammazzerò” (edito da Coniglio Editore).

Lombardo d'azione, si diceva. Ecco il suo omaggio a Milano: “Il Duomo di notte”, in effetti pare proprio una canzone notturna. All'album partecipa la PFM: si sente. Il suono è robusto e convincente, come nella coda finale (lunga poco più di 2') della tristissima, ma bellissima, “La sedia di lillà”. L'andamento è discorsivo e non va per il sottile (e perchè avrebbe dovuto?): “...ma vedevo l'ombra appesa/la vedevo dondolare...”, insomma avete capito. Lo voto come il più riuscito dell'album, anche perchè accanto ad una canzone di tale fattura il nostro, come apertura del lato B, ci butta subito “Nuda e senza seno” che io ho sempre trovato irresistibile (lui sogna di mangiarsi la sua lei, e non gliele manda a dire, compreso il fatto che ella non ha, a ben vedere, un cervello così sviluppato): oggi sarebbe impossibile una canzone così, ma davvero è una delle cose più divertenti che io abbia mai ascoltato.

Sapete, poi ognuno le cose le vede a modo suo. C'è chi si è innamorato ascoltando i Bee Gees, e chi Gigi D'Alessio: la musica è bella anche per questo. Io, un brano come “La pazienza” l'ho sempre piuttosto snobbato, e forse mai davvero capito fino in fondo. Poi succedono delle cose (a me, negli ultimi tempi molte e brutte, capita) e torni ad ascoltare questo album e ti ritrovi di fronte ad una canzone come questa che molto, molto sembra volerti dire, e cominci a commuoverti, forse anche a stare male. Allora la odi, dici no perchè devo martoriarmi ascoltandola, ma forse siamo tutti un po' masochisti e ci piace ogni tanto soffrire, così la riascolti e va a finire che non te ne penti: parlava di te. Così come “Sono contento di voi”, che non parla di me ma l'idea di “...quando vecchi saremo...” l'ho sempre (in questo caso sempre) trovata affascinante.

Ci sono un paio di cose che non mi piacciono: “L'amicizia”, che a tanti dirà qualcosa ma a me non arriva (come invece “La pazienza”) ed “In soffitta”: tutto sommato mi pare un modesto riempitivo.