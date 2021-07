Quando pesa, mi chiedo, una voce? E quanto un ricordo antico?

Di ricordo e d'oblio vive l'uomo, da quando è uomo. E qui di ricordare si tratta, come sempre.

Ha quindici anni Anne, quando raggiunge Edimburgo in autostop.

Lì scopre, si dice, la musica dal popolo tramandata (folk-lore, appunto) e da poco rinata, fresca gemma d’Aprile e tesoro splendente.

Questo tesoro è la memoria, ed Anne si legherà a doppio nodo ad essa, con vivo amore.

Più d’un decennio ha maturato in Anne, ed ora un forse stanco levriero segue, nell’ora in cui tutte le cose tacciono, questa ragazza che —richiamando a sé il fango sulle scarpe ed il vento che ignaro leviga una strana malinconia— percorre l’Inghilterra e l’Irlanda per rendere ciò che ha preso.

Il fardello pesa poco, di certo: soltanto una voce ed un caro ricordo.

Porta così sulle spalle il fiore di sé stessa, tra genti in trepidante attesa del proprio canto. Perché a questo la sua voce antica anela: a piovere sull'arida terra da cui il ricordo è sorto, chissà quando.

Avviene così, un giorno qualunque sulla riva dell’innocenza festosa e nell'aria accorata d'una festa di paese, questo pellegrinaggio per voce e ricordi sfocati e antichi, lontano dai sentieri della fama.

Fuori dal tempo Anne Briggs, menestrella del Nottinghamshire e giovane madre di canti austeri o fioriti, carezza di gente in gente con cauta voce ciò che la dura terra soltanto può ricordare, sotto la coltre della nebbia e tra le finestre appannate, la gente era solita cantare.

Con una voce che, nuvola passeggera, piove sull’arida terra senza memoria.

Con una voce piumata, tremante. Sicura. Con una voce che, in volo, attinge a quel candido pozzo di tutto ciò che per fortuna non è stato dimenticato.

Tutto questo per una neve che si scioglie dentro, non invano specchio di dolori e leggiadrie.

Lieto o fosco, non di rado crudele, il caso ha voluto stavolta che questa voce non sia stata a sua volta destinata all'oblio.

Nessuno sa per quanto, però.