LA RECENSIONE

Giovani e rumorosi senz’altro, arroganti pure.

Fatto sta che la copertina dell’album mi ha ricordato quella del debutto dei Dead Boys per via del nero imperante e di quelle righette trasversali e che, osservando le movenze di Pablito sul palco, mi è venuto da pensare che il video del concerto dei Dead Boys al CBGB se l’è studiato per benino, soprattutto l’atteggiamento di Stiv Bators.

Pablo è il cantante degli Automatic Lovers, nome rubato ad una canzone dal secondo lp dei Vibrators, e insieme a lui ci sono Arturo alla chitarra, Davide al basso e Juan alla batteria, sono di Madrid e, esattamente 10 anni dopo l’avvento di Amyl And The Sniffers, gli unici per cui sono pronto a mettere la mano sul fuoco e giurare che sono un gruppo clamoroso.

Il primo sospetto l’ebbi lo scorso anno, quando sbucarono dal nulla con un singolo letteralmente strepitoso, fatto dell’originale “Boston Brats”, che spedivo per direttissima tra i classici del nuovo secolo punk’n’roll, e del rifacimento di “Who Cares If Tomorrow Never Comes”, in origine opera di un gruppo a me sconosciuto attivo in Pennsylvania negli anni ‘80, Kirk And The Jerks, peraltro scoperta a dir poco sorprendente.

L’omonimo album di debutto conferma tutte le bellissime sensazioni che mi porto dentro ormai da più di un anno.

11 brani, si parte a mille all’ora con “Wasting Time” e si chiude dopo nemmeno mezz’ora con “Twist And Die”, sempre a mille all’ora.

Due rifacimenti: uno è “High Degree” dei texani Next, brano del quale nemmeno sospettavo l’esistenza, essendo rimasto ad un loro ottimo ep del 1979 e alla certezza che fossero finiti lì, il suono è quello che rimbomba in raccolte come “Killed By Death” e “Bloodstains”, parte come un Chuck Berry d’annata, potrebbero essere gli X di “Wild Gift”, non fosse per la piega hard che prende presto il sopravvento, e che belli il breve intermezzo strumentale dopo un minuto o giù di lì e l’assolo di Arturo che con grande naturalezza confonde proprio Chuck Berry con Angus Young; l’altro è “Pushin’ Too Hard”, non i Seeds ma i Vibrators, fedele all’originale ma con un piglio deciso che lo spinge dalle parti dei Led Zeppelin di “Rock’n’Roll”, probabile che siano quasi 50 anni di attitudine che hanno tracciato un solco profondissimo.

Tutto il resto è originale: a partire dalle citate “Wasting Time” e “Twist And Die”, gli Automatic Lovers battono soprattutto il terreno di Dead Boys e Heartbreakers, come anche in “Out Of Control” e “Hardbeat”, concedendosi divagazioni sul tema in una “WGTEYEO” che sarebbe potuta essere nella scaletta di “Condition Red” dei Red Rockers, tanto dinamica quanto perfetta nella sua lineare semplicità; richiama, invece, l’Inghilterra la sequenza che parte da una “Shoot On Me” clashiana fino al midollo, passa per una “What Do I Know” alla Stiff Little Fingers periodo “Nobody’s Heroes” circa, e arriva a una “Take My Hand” tanto bella che faccio fatica a ritrovarci un qualche riferimento.

Oggi Amy ha 30 anni, gli Sniffers battono le scene da 10 e nemmeno se lo sognano di suonare oggi come suonavano nel 2016, e per me questo è il loro merito più grande, più grande ancora di tutte le belle sensazioni che mi hanno propinato.

Ecco, da come la penso, gli Automatic Lovers sono arrivati a raccogliere il testimone e regalarmi altri 10 anni di ottime vibrazioni.

A risentirci nel 2036.