La schizofrenia colta che propongono i BPEOPLE non può passare inosservata, anzi è una base essenziale per il passaggio dall'umorale punk all'introspettiva wave. È come se sapessero di fare nel 1981 una frittata disturbante addobbando di finti barocchismi melodici le esternazioni sincere che i pezzi, uno alla volta, scoprono.

Il "Can can't" californiano ci introduce cruentemente su strade malmesse, quasi impraticabili nelle alluvioni psichiche scoperchiate. Ma c'è un bel segno di evolvere la sottomissione dell'ambiente che ci condiziona e si manifesta così un pezzo come "In the mind" che immette alla voglia di spezzare l'incantesimo dell'inganno.

Breve ponticello "Betrayal" ma che ci traghetta verso il "Time" di vagabondare nella confusione della nuova realtà svelata un po' più sollevati, dove la seconda facciata ci accoglie con una piccola resa dei conti che passa per "The dark": "This is the story of all fear"...

Il tempo di strappare un po' di veli con la fugace strumentale "Masquerade" e ci ritroviamo sospesi nel salto di coscienza conquistato, "I am the Sky"... Dopo la concitata gioia di questo ballo si saluta il tangibile con l'ultimo pezzo. "Song to the children" si rivolge al sogno dell'incontro col nostro Dio interiore.

E la reminescenza arriva magicamente con ordinari strumenti musicali di una band che culla momenti che sedimentano l'importanza di essere vissuti in questa dimensione. Un underground favoleggiante traversate verticali sull'impervio sentiero che, dalla caverna, ci separa dalla luce.

Prospettive allettanti da gente che sceglie una condizione di "voler segnare sempre per la squadra che perde", da reietti che costruiscono essenza anche per gli altri. Qualcuno forse ha detto "gli ultimi saranno i primi"?