Per il popolo giapponese il progressive made in Italy è un qualcosa da osannare. Non è un caso che tutte le band nostrane ancora attive (soprattutto quelle che di recente hanno optato per una reunion) si siano concesse al paese del sol levante in più di qualche data. Un avvenimento degno di nota probabilmente paragonabile ad un piano criminale, fu lo scherzo che alcuni musicisti giapponesi decisero di fare alla tradizione progressive italiana. Questi nei primi anni '90 produssero un disco, anche egregiamente suonato e lo consegnarono al mondo dei collezionisti come un'opera di una band italiana risalente al 1974. Le quotazioni schizzarono alle stelle, ma qualche dubbio nacque quasi nell'immediato tra gli esperti conoscitori della scena del periodo, soprattutto a causa di una pronuncia del cantante alquanto particolare e spesso incomprensibile, a cui si aggungevano grossi errori nei testi e nelle note del disco. Le quotazioni si abbassarono notevolmente e si iniziò ad indagare sulla reale origine del disco. Fantomatiche case discografiche giapponesi e coreane produssero poi dei bootleg dando qualche indizio concreto, ma solo di recente si è scoperto che i musicisti provenivano da Osaka ed al tempo usarono degli pseudonimi italiani. Tralasciando il cantato, il disco è ben suonato. Buone melodie, cambi di tempo ed sound mediterraneo sono ben percepibili e fanno capire che hanno assimilato il nostro approccio al progressive in maniera minuziosa. La storia ed il contesto sono coinvolgenti, il disco in sè è del tutto trascurabile.

