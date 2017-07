Ragionando in termini puramente di fuzz, a livello di chitarre i Bennett sfrigolano tanto, e dallo sfrigolìo viene fuori il profumo delle cose genuine di una volta, tipo i gruppi post-rock aggressivi di dieci anni fa, che riconsideravano il ruolo distensivo, folkloristico delle pentatoniche maggiori. Quindi: sì fuzz, no arpeggi, sì fraseggi a pattern.

In termini di struttura, fai conto che stai ascoltando i Texas Is The Reason ma la linea vocale è uno di quegli urli stampo Touché Amoré, per capirci: cioè inflessioni espressive giocate esclusivamente sul dualismo urlato\ parlato forte, breve\lungo; e legate all'estetica del quest'urlo lungo ce lo metto proprio qui: nella scelta del dove e del come dell'urlo, il cantante dei Bennett è un fine cesellatore. Mi trova d'accordo. Lo avevamo già sentito nei Disquieted By e già ci piaceva, immagino.

Questa calibratura formale, centratura, implica una certa freddezza. Non mi riferisco al palese statuto di gruppo da gomiti bassi e signorine davanti, che anzi è pure un bene visto che ultimamente sempre più spesso la situazione media sotto il palco è un'assordante puzza di balle sudate e Ultimo tango a Parigi senza manco il burro; mi riferisco piuttosto al non aggiungere nulla alle consolidate dinamiche di genere. Quel problema cui accennavo qui.

Ci pensi un attimo e poi non ci pensi più comunque, ché l'accumulazione fa bella la balotta. Ché se scena dev'essere, almeno che sia una scena bella, con dentro cose belle. To Lose La Track opera in questo senso e opera nel bene, e i Bennett funzionano e ci servono come ci serve un bicchiere di birra, non perché ci serve quel bicchiere di birra, ma perché la birra si beve a bicchieri e ci serve la birra.

E insomma un altro bicchierozzo col manico di ballate emo, senza schiuma, cheers. Aggiungo che mi fa piacere ritrovare fiducia nella scena toscana, che da tempo mi offriva ormai solo personaggi di manifestà stupidità e musica mediamente oscena. Quindi viva la Toscana e viva i Bennett e Luca Benni.