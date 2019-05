Il primo disco di Bob Dylan. Quello che quando uscì il mostro che tutti oggi conosciamo era un giovane ragazzo sconosciuto che amava Woody Guthrie e cercava di imitarlo a modo suo. Questo disco, secondo me, è perfetto. È così che io vorrei saper suonare. È così che vorrei che fosse un mio disco. La perfezione. Tra l’altro bisogna anche immedesimarsi: 1962, 402$ di budget e tre pomeriggi per registrare. Ma l’avete sentito? Anche in mono nella versione originale. Avete sentito la pulizia? La semplicità? La perfezione nell’essenzialità? Sostanzialmente una chitarra, una voce e un’armonica. Ma chi è in grado di fare una cosa del genere? Questo disco è di una grandezza spaventosa. In questo disco capisci che se sei Bob Dylan, fanculo, non ti serve niente. Ti basta una chitarra e un’armonica e metti su una magia. Ovviamente all’epoca, sempre nell’ottica del giovane Bobby, l’album non fu minimamente considerato. Ma, credetemi, basterebbe solo la versione di Dylan di “House of The Rising Sun” per posizionare questo disco sul podio degli album nell’olimpo degli dei della musica. Ripeto: il tutto è estremamente semplice. È un disco di ballate tra il western ed il country a-la Woody Guthrie dove le chitarre, per quanto possano sembrare semplici, sono estremamente elaborate e le armoniche suonate incredibilmente bene per gli standard di Dylan. A quelli che dicono che Bob Dylan è stonato e non ha mai saputo cantare, ascoltando quest’album, rispondo: IL CAZZO! E canta tu così. Vai, fammi vedere! Trovala tu quest’atmosfera. Trovalo tu questo suono. Tirando le somme è un disco incredibile nel quale non c’è un solo pezzo “sbagliato”. È un disco pesante, questo è vero, ma si sa com’è Bob Dylan. Se sei abituato ad ascoltare la “musichina” non è roba per te. Ascoltatelo se non l’avete già fatto. Ascoltatelo e cercate di capirlo. Possibilmente in maniera cristiana, come sempre consiglio. Che sia in vinile, in CD, in FLAC o ancora meglio in DSD. Come volete. Ascoltatelo perché un amante della musica non può prescindere da questo. Questo è l’ABC, questo è l’essenziale e da questo abbiamo solo da imparare. Era il 1962. Non c’era niente. C’era solo la forza delle persone, l’impegno e la dedizione. Non c’erano i robottini che ti trasformano automaticamente una flatulenza fatta nel microfono in un canto di usignolo. C’era il tasto REC. Basta. Poi se eri una mezza sega il registratore registrava te che eri una mezza sega.

