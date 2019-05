Il secondo disco. Tutti gli artisti dicono che il secondo disco è quello più difficile da fare e che nella maggior parte dei casi deluda le aspettative. Certo. Se non sei Bob Dylan. Bobby usciva da un enorme flop che era stato il suo album di esordio. Fu un flop così grande che i signori dietro alle scrivanie che ci mettevano i soldi stavano per farlo fuori. Fortunatamente c’erano nomi che oggi fanno l’eco a coprire le spalle del nostro e nell’aprile del 1962 iniziarono a produrre il capolavoro. Le registrazioni, effettuate a New York, durarono un anno e ne venne fuori il disco che tutti (si spera) conosciamo. “The Freewheelin’ Bob Dylan”. “Bob Dylan a ruota libera”. La gente ascoltò per la prima volta meravigliosi capolavori come “Blowin’ in the Wind”, “Masters of War”, “A Hard Rain’s a-Gonna Fall” e sotto un certo punto di vista il mondo non fu più lo stesso. Questo perché Bobby passò dall’essere uno dei tanti cantanti folk ad una specie di profeta. La voce di una generazione, di uno status e di tutto il movimento pacifista americano degli anni 60. Questo fu il disco che diede inizio a tutto e sembra che a Bob Dylan non facesse particolarmente piacere. Nessuno a parte lui in persona conosce la verità a fondo ma sono arcinote le storie di Joan Baez che racconta della gente che alle manifestazioni chiedeva di Bobby e lei sapeva perfettamente che non sarebbe mai venuto semplicemente perché non ne aveva voglia. Inoltre, in pieno suo stile, sono famosissime le sue dichiarazioni successive sul periodo secondo le quali avesse scritto “Masters of War” perché era necessario scriverla, la gente cercava quelle tematiche ed in fondo ci aveva fatto un sacco di soldi. Bobby lo conosciamo tutti. Tante volte non ha mezzi termini e la sua satira è molto aggressiva ed ermetica e sicuramente sono state dichiarazioni come queste a renderlo antipatico a tantissime persone. Ma, tornando al disco, basterebbero i soli tre pezzi che ho citato sopra per collocare l’intera opera tra gli album più belli mai realizzati. Basta ascoltarlo una sola volta per navigare in quelle atmosfere e per non dimenticarle più. Certo ammesso che tu abbia una certa sensibilità e gusto. Non è un disco di facile ascolto. È pur sempre un disco di musica folk americana ma diversamente dal precedente sembra un po’ più leggero. Tra l’altro "Freewheelin'" è il primo disco di Dylan nel quale sono state pubblicate delle sue composizioni ed in merito lui stesso dichiarò “le canzoni sono lì. Esistono da sole e aspettano solo qualcuno che le scriva. Io mi limito a metterle giù su carta. Se non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto qualcun altro”. In ogni caso è un disco dal quale non si può prescindere. Non puoi amare la musica e non aver mai ascoltato l’interminabile, profonda e toccante pioggia di chitarra acustica, armonica e parole di “Freewheelin’”. Quello che è fondamentale di questo disco, infatti, sono le parole. Qui inizia ad uscire veramente il grandioso "Bob Dylan autore" che tutti conosciamo. Si presenta al pubblico così: nessuno l’aveva mai sentito e lui esordì con “Blowin in The Wind”. Pezzo che poi sarebbe diventato un universale inno pacifista alla pari dell’ampiamente successiva “Imagine” di Lennon. “Freewheelin’” è un disco interessante sotto tutti i punti di vista. È addirittura interessante sotto il punto di vista linguistico, visto il modo estremamente particolare con il quale Dylan pronuncia i versi. Quanto vorrei imparare quella parlata, quanto vorrei riuscire a fare quella pronuncia. Tirando le somme si tratta di un capolavoro. Un disco di folk acustico senza compromessi. Anche questo è un disco fatto premendo “REC” e basta. Un album semplicemente pieno di splendida musica e di meravigliose parole. Personalmente ce l’ho in tutti i formati possibili: due copie in vinile (una mono ed una stereo), in CD ed in SACD e fa parte della mia libreria musicale fondamentale come un manuale di come, secondo me, si dovrebbe fare musica. Nient’altro da dire da queste parti.

