Vi dice qualcosa il nome Bobby Charles? mmm... lo sapevo. E se dicessi "See You Later Alligator"? oppure "(I don't know why I love you) but I do"? usata per "Forrest Gump"? o "Jealous Kind" dell'allampanato Joe Cocker?

La lista sarebbe ancora lunga, delle megahit che il su citato artista ha disseminato tra fifties, sixties e seventies, per altri artisti ovvio, stupendo nientemeno che il boss della Chess, che lo mise sotto contratto alla tenera età di diciasette anni, facendosi le ossa tra gruppi di New Orleans e artisti di colore, subendo episodi di bullismo e razzismo, questo negli anni '50.

Il nostro magnifico loser approda all'esordio, dopo svariati 45 giri, nel 1972, con un disco che definire strepitoso sarebbe meramente pleonastico, co-prodotto nientemeno che da Rick Danko.

La opener, ovvero "Street People" che si legge Bobby Charles ma si scrive Randy Newman, o viceversa, oppure "Long Face", così New Orleans da far esplodere le orecchie. Difatti la lista dei musicisti è una vera e propria dream team: La Band, il buon Dr. John, giusto per non farsi mancare nulla.

L'appetito vien mangiando e il piatto è ricco. Il disco si fa strada serafico tra i padiglioni auricolari e impiega un po' per farsi apprezzare, ma una volta declinati i classici 5 ascolti, si resta rapiti: vedi "I must be in a good place now", che a Bob Dylan avrebbe fatto piacere scrivere e che non sfigurerebbe nemmeno in "Music from Big Pink" della Band.

Non siamo così lontani dalla verità, a dire il vero, visto che il buon Zimmermann, normalmente simpatico come la sabbia nel costume, si sia lasciato andare a lodi sperticate nei confronti del nostro, così come Ray Charles, Bo Diddley, Tom Jones e Kris Kristofferson... ma non divaghiamo oltre.

Il gusto di perdere è una vertigine, anche se si implora Gesù di salvarsi ("Save me Jesus") o lasciarsi andare a blues-gospel da iperuranio ("All the Money") tra Little Feat e Fats Domino, il destino quello è e quello resta: l'oblio, la dimenticanza.

Anche se la Band ti chiama sul carrozzone per l'ultimo valzer al chiaro di luna ad eseguire nientemeno che "Down South in New Orleans", il tuo destino è essere escluso all'ultimo minuto dalla resa filmica di Scorsese di "The Last Waltz" (vedi Bert Sommer).

Ma che ci vuoi fare, la vita è una cosa che va, porta e spedisce, per citare il grande Piero Ciampi.

Altri dischi sono stati pubblicati dal nostro, ben quattro per l'esattezza, nonchè qualche sparuta raccolta. Bobby Charles muore nel 2010, tra l'indifferenza generale. Sull'onda del culto e del ricordo il disco omonimo è stato ristampato, oltre che in Giappone, nel 2008 dalla Warner e di recente dalla Music on cd per pochi Zirkus. Già sapete cosa fare. Salùt.