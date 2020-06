Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Solo e soltanto un viaggio senza ritorno nel più puro e non commisto rincoglionimento (quale altro senso può avere il termine “shoegaze”?).

Ora, ascoltando il debutto del duo newyorkese a distanza di tempo, ci si accorge quant’è schiettamente vissuta l’acerba immaturità della ricerca, e quant’è, per contrasto, rasserenante la più equilibrata espressione di una avvenuta scoperta.

Mai però, pregiudizialmente convintomi di ciò, mi venne in mente di ascoltare il primo. Questo, fino a poco tempo fa.

Quando ancora —in un tempo ormai fattosi cenere e dimenticanza— ero solito farmi indirizzare dalle recensioni scaruffiane o (peggio) ondarockiane nell’affrontare autori musicali, mi accadde di farmi convincere che il secondo album dei Bowery Electric era migliore del primo. Pertanto, acquistai Beat e me lo imparai a memoria.

