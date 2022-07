Ergermi a difensore degli outsiders, equivale ad ergersi a difensore delle lotte sindacali, quando queste vengono meno verso gli interessi del proletariato.

Invecchiando mi sto sfibrando dal mio Es e giungo ad una sostanziale rivelazione analitica del SuperIo, i miei sensi sono sensibili ad ogni mutazione ed elaboro teorie nel micro-tempo e nel micro-spazio che mi viene dedicato; sono distratto eppure così presente. Comincia la disgregazione delle mie parti e solo una notevole forza mentale tiene unita la percezione della mia realtà.



Tranquilli non sto impazzendo, tutto nasce quando mi imbatto in questa spazzatura periferica e a vicolo cieco della musica tutta.

box cutter.

Allontanarsi è lecito, temporeggiare è diabolico, permanere è illogico, e nell'illogicità del nostro universo stavo perdendo la bussola del mio procedere, del mio esistere, sempre micro nella vastità del cazzo che vi frega di questa pappa anche fin troppo pre-digerita.



box cutter, dicevo, una nostalghia dei tempi andati, del solito decennio vissuto ma mal avvertito. Bassa fedeltà emo, sgraziaggine totale che vibra le carni, che vibra i nervi; il problema è che ho nostalghia di 10 anni fa, sta roba usciva per exploding in sounds se l'oblio non avesse fagocitato tutto questo.



º b o x c u t t e r º