A memoria, questo potrebbe essere il primo super-gruppo tutto al femminile della storia del rock.

Ne sono protagoniste Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, tre giovani esponenti del folk statunitense, a cavallo tra alternative e indie, insomma una forma di folk che non disdegna strumentazione e ripetute incursioni elettriche.

Pur con le rispettive peculiarità, Julien, Phoebe e Lucy seguono dunque la stessa corrente e questo negli ultimi mesi le ha portate spesso ad incrociare le proprie strade e, se all’inizio si è trattato di condividere il palco più che altro per una serie di esibizioni, poi è maturata in modo del tutto naturale l’idea di trasferire quella condivisione da un palco ad uno studio di registrazione.

È nato così «boygenius», omonimo mini lp di esordio.

In realtà, nella sostanza boygenius è tutto fuorché un super-gruppo, se è vero come è vero che a questo termine si associa da sempre un’idea di magniloquenza e di progetti studiati a tavolino e in grande da chi mena le danze per un manipolo di rockstar affermate, giunte più o meno alla frutta e desiderose di unire le forze per cavare qualche altra goccia di sangue dalla rapa.

boygenius è tutt’altro, un’idea coltivata da queste tre donne on lentezza e magari inconsapevolmente, che prefigura davanti agli occhi – i loro sicuramente, ma anche i miei – giornate primaverili passate a provare qualche nuovo brano dal gusto profondamente autunnale, da suonare poi davanti ad un pubblico di intimi, non certo in un grande spazio aperto alle oceaniche moltitudini dei raduni rock.

L’album, pubblicato poco meno di un mese fa, coglie Julien, Phoebe e Lucy reduci dalle loro ultime prove soliste – «Stranger in the Alps» della Bridgers è uscito nel settembre 2017, mentre «Turn Out the Lights» della Baker ed «Historians» della Dacus sono entrambi del 2018, quello della Baker praticamente contemporaneo di «boygenius» – ed è normale che gli umori delle prove soliste confluiscano nella prova comune: si passa così dalle sognanti atmosfere rock di «Bite the Hand» ad opera della Dacus, agli umori più terreni e radicali che stanno dentro «Me & My Dog» della Bridgers che rivendica orgogliosamente la sua ispirazione smithiana (nel senso di Eliott), fino alla sottile malinconia che vela «Stay Down» della Baker, finché tutto si incastra alla perfezione nella bellissima, corale «Ketchum, ID» posta a suggello dell’album.

Insomma, un disco spoglio che mette al bando l’effetto-speciale per vivere di emozioni, talvolta anche minime ma comunque sempre profonde, il cui unico “difetto” è l’estrema brevità – poco più di 20 minuti la durata complessiva dei sei brani – ma, per me, me ne sono già fatto una ragione perché, se queste sono le premesse, la speranza è che ci sia un prossimo passo delle boygenius, e potrebbe essere davvero consistente.

Comunque vada, tre donne da seguire con estrema cura, anche nelle loro vicende soliste.