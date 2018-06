Brutto nell'arte non significa non piacevole. Brutto o bello non sono due facce della stessa medaglia.

Unendo le stelle nel cielo, nel pieno dell'inquinamento luminare Bolognese, escono solo linee rette.

Latrati e substrati culturali, gli alberi crescono sotto i ponti, l'aria si fa tossica, tossine, tosse.

Gli ho visti live questi Bulgarelli, ho visto la verginità macchiarsi un po' di sangue su candide lenzuole.

Arpeggi in MI?

Riunione di pensieri sotto le scale di Stalingrado, fronte a fronte con il compagno Reatti, dimenticato.

Esitazioni, temporeggiamenti, tamponamenti, strutture instabili, piaceri carnali, post-pubertà.

Lasciate le emozioni all'ingresso, gli occhiali appannati, l'umidità nell'umidità, umida verità.

La strada verso casa dopo l'ora del tramonto non è chiara, il passante di Mestre è una landa desolata.

Istigazione alla pace dei sensi.

https://bulgarelli.bandcamp.com/releases