Fiumicino, febbraio 1994.

Anche stavolta il nostro caro edoardo riesce a stupirci con un pesto davvero bellissimo.



Siamo nel lungomare laziale, la gente pensa alle noie, edo penso a lei.

Catastrofico, epico, geniale fino al midollo, la botte perde, ma le botte?

Ho provato a pensare a un modo semplice per scrivere questa recensione e l'ho trovato.

Inutile scrivere papiri e papiri di codice ASCII, siamo o non siamo esseri umani che ridono e che piangono?

Fate voi ma una frase come "Mi hai lasciato nei sospiri nel letto" è poesia pura.

Odio la gente che parla a caso, odio quelli che odiano l'ITPOP, il futuro della musica. odio l'odio.



Altrimenti ascoltatevi i vostri sgolatori seriali alle nottatacce in piena pianura padana, deficienti.

Lasciate morire quelle sagre della salsiccia e venite a riempirvi di figa tra calc' e PopX.



Cullatevi nella frase "Fuori è notte, mangio il buio col pesto" Genova o Napoli, Bologna.

Antognoni, povera Firenze dimenticata che piange il proprio capitano, amen.

Zero incomprensioni, bisogna lasciare lavorare il pop italiano.

Zero discussioni, passate oltre ascoltate i vostri coglioni anglosassoni o sassoni o sassi.

Obbedite al pelo di fica, obbedite al vostro istinto, infilatelo infilatelo infilate il pesto nel cappuccino.

