Hanno mai fatto un disco inutile? Si. È questo. Mioddio… il più grande spreco di tempo della vita di chiunque. Possibile che in una creazione tanto lunga l’essere umano non sia riuscito a mettere uno dietro l’altro due accordi in croce che siano interessanti? Cos’è? I Colplay si sono stancati di essere considerati un gruppo per ragazzine neomestruate? È inutile che si atteggino a gruppone di musica elevata. Sono un gruppo pop semplice e senza pretese. Fino a che fanno musica pop e senza pretese, tutto bene. Quando cercano di fare cacate del genere è meglio che lascino perdere perché giuro, di questo disco, non si salva proprio niente. È uno strazio interminabile di cose trite e ritrite fatte molto male. Un rocambolesco scivolone interessante come la RAI. L’unico pezzo che un po’ ti fa pensare, nonostante sia una palla comunque interminabile, è “Daddy”. Per il resto veramente c’è poco da scrivere perché sto disco è proprio il vuoto più totale. Una palla sconvolgente. Una cosa che la metti su e mentre ascolti l’unica cosa che ti viene da pensare è “quando finisce”? A quanto pare sono finiti i tempi di “Yellow”, di “Parachutes”, di “Fix You”. I Coldplay, dopo aver sfornato hits a destra e a sinistra non hanno veramente più niente da dare al pubblico. Si sono letteralmente consumati. Anno Domini 2019: dopo essere stati irrimediabilmente marcati dalla gente con la puzza sotto al naso come gruppo da quattro soldi sfornano sta schifezza inascoltabile, una palla stratosferica, interminabile, senza testa ne coda. Ma alla fine se metti su i Coldplay vuoi ascoltare qualcosa di leggero ma che comunque non sia qualcosa di idiota. Questo è. Invece loro se ne escono con questa cacatona indie senza alcun senso. Tra l’altro per fare i “fighi” hanno inserito gente che parla nelle lingue più svariate qua e là. Il massimo dello squallore. Veramente non vedo l’ora di toglierlo sto disco perché è uno strazio. Non vale nemmeno la pena di continuare a scrivere. Tra l’altro, secondo me, non hanno mai copiato gli U2 più di così. Eppure mi dispiace tanto. Per la musica e per i Coldplay. Alla fine anche loro sono morti. Pazienza. Si campa comunque. Tanto oramai i “pezzoni” l’hanno fatti. Questo è solo un surplus. Continuassero a suonare i vecchi pezzi, che è meglio. Almeno non si capisce così palesemente che sono esauriti.

