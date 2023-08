Attraversare un intero disco in solitudine come si attraversano le campagne ferraresi a bordo di una trebbiatrice. Questo lo scopo del viaggio: piegare in avanti gli steli recisi sotto il granito del sole e spruzzare dietro di sé la nuvola di grano ed insetti, il raccolto. Mai guardarsi troppo indietro. Prepararsi al nuovo, nel mare delle difficoltà quotidiane, con fiducia, verrà fuori in qualche modo, strappato dal terreno riarso, prima o poi: il raccolto.

Bella Union, navigatissima indie label, da sempre ama i tempi lenti e consente così all'ascoltatore la fruizione senza compromessi di progetti ambiziosi e sofisticati nello stile libero sonoro che la contraddistingue. Vedasi i rinnovati Midlake o il Dream Pop comunque da classifica dei primi Beach House, passando dalle sonorità cosmico-acustiche dei padroni di casa John Grant e Father John Misty. E qui non si fa eccezione: suoni curatissimi e silenzi opportuni, e, laddove l'arrangiamento si fa povero, c'è solo una chitarra a fare da sfondo alla stupenda voce onnisciente di Rebekka Karijord. Possiamo semmai apprezzare qua e là tappeti di archi e fiati sottilissimi ed evanescenti quanto un riverbero, ma alla fine sono soprattutto le corde acustiche del cuore a fare da padrone qui.

Nel lento viaggio in mietitrebbia alla guida di questo Almanacco si rappresenta in questo Artwork grafico abbastanza asettico solamente il nome dei mesi dell'anno a segnalare il passaggio del tempo e dei cumuli del raccolto. Così non si può certo evitare la malinconia. Anche se lo scopo primario sembra essere piuttosto la rabbia rassegnata. Ovvero il lontano grido di avvertimento di una Terra con cui l'essere umano, tutto ripiegato in se stesso, non riesce ormai da migliaia di anni a comunicare.

Ad ornare definitivamente il lavoro di cesello sono ben tre fratelli Dessner (The National) che esplorano ogni aspetto dell'incedere cantautorale, da un lato senza troppe esagerazioni e digressioni, dall'altro con un concept univoco sorprendente per questi tempi di ascolti online così frammentari.

L'arrangiamento è più vicino al folk da camera si dice, ma forse anche alla madrigalistica moderna anglosassone, direi io.

Si sogna, ci si stupisce di questa storia che si rinnova e si resta ad ammirarne il quadro non appena il silenzioso tramonto confonde il rumore dei grilli e il motore della trebbiatrice, con i suoi enormi fanali accesi, corpi estranei tra i solchi di un campo di grano. Il lavoro è finito, almeno per oggi. La prima canzone "January", e l'ultima canzone, "December". Poi vedremo di ricominciare, con fiducia.