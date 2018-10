Echobrain è un disco che mi fa incazzare.

Se fosse uscito quattro o cinque anni prima, la critica musicale lo avrebbe erto a capolavoro.

La nascita di questa band coincise alla (quasi) morte di un'altra importante fazione: i Metallica.

Alla fine degli anni novanta, infatti, il bassista Jason Newsted ebbe voglia di fare altro, e nonostante la decade trascorsa tra vari successi e qualche caduta, il peso di essere ancora trattato da nuovo arrivato (da parte di James e Lars) era presente.

Egli, in occasione del Super Bowl 1995 diede una festa in casa. In questa occasione conobbe l'allora sedicenne batterista Brian Sagrafena, con il quale nacque fin da subito un sodalizio artistico.

Quando ai due si aggiunse il chitarrista e cantante Dylan Donkin, l'intesa si fece ancora più costruttiva.

Le pressioni da parte dei Metallica fecero in modo che nel 2000 il bassista abbandonasse per sempre il gruppo madre.

Hatfield disse sugli Echobrain durante un'intervista:

I side projects da parte dei membri di una band rovinano la dinamica del nostro lavoro. Cos'ha intenzione di fare con questo nuovo gruppo? Andare in tour? Questo toglie senza dubbio energia ai Metallica

Kirk Hammett nonostante tutto ha un rapporto migliore con Jason, e lo aiutò in qualche occasione durante le registrazioni per il disco.

È doveroso premettere che quest'album non ha nulla a che fare con l'heavy metal; trattasi di dieci tracce in equilibrio tra un onesto pop rock e delle azzeccate trovate stilistiche che hanno particolari richiami al modus operandi Inglese, stranamente.

Le tracce più rappresentatative sono a mio parere Adrift e Ghosts; la prima più dinamica e beatlesiana e la seconda dal mood più ricercato. Nonostante io detesti fare paragoni, devo ammettere che gli estimatori di Queens Of The Stone Age e Soundgarden ameranno secondo me Echobrain in particolar modo.

Qualche anno dopo Newsted, come suo consueto, passò oltre dedicandosi al suo progetto thrash metal omonimo per poi prendersi una lunga pausa dal mondo musicale.

I metallari più puristi hanno sempre visto di cattivo occhio questa sorta di distacco dal loro mondo, ma un musicista vero come Newsted che si guarda attorno a 360 gradi e non ha paura di distogliere lo sguardo dal proprio background, ha rischiato di proporre un lavoro che trasmette molte piu sensazioni rispetto ai soliti urletti indemoniati.