Due parole sul Sig. Bennato che ha fatto un "disco nuovo" non le vogliamo dire? Dueddue, così tanto per e tralasciando il fatto che non capisce che il quartetto d'archi ha rotto le palle, che delle raccolte, i remake, i revival e roba simile non se ne può più e che le favolette in musica oramai non sono più una novità. E' un buon disco come qualunque altro. Un disco decente che si fa sentire quella volta e basta. Nessun capolavoro. Nessuna grande cosa. Un musicista oramai stanco ed invecchiato, annoiato e trascinato ripercorre una pista già rimarcata miliardi di volte nei decenni scorsi. Questo è. Niente di più niente di meno. Alcuni pezzi belli e riproposti per bene, altri totalmente rovinati da scelte discutibili e, sinceramente, dalla forza che non c'è più. Ma alla fine quello che era l'Edoardo Bennato di una volta era una grande eccezione. Era una cosa particolare, fuori dagli schemi ed al di sopra del normale. Ciò che è successo è solo che Bennato è diventato un musicista normale, nella media. Niente di più. Questo disco ne è l'assoluta testimonianza. Alla fine, pensando alle sue scelte discutibilissime degli ultimi anni e delle porcate musicali che ci ha propinato recentemente, questo disco è oro colato. Quando seppi che avrebbe "rifatto" Burattino Senza Fili ho avuto il terrore che si fosse rifatto l'ennesimo autonecrologio come con "E' Arrivato Un Bastimento". Invece no. Semplicemente ha registrato nuovamente alcuni vecchi pezzi, ha riesumato alcune vecchie (ma pur sempre recenti) registrazioni, ha inserito pochi inediti tanto "per l'amicizia" e ha impacchettato un disco. Superfluo ed inutile. Ma ci è uscito un disco. Un'arma a doppio taglio. Ma pur sempre un disco. Uno se lo sente una volta, la vita non gli cambia, va a finire nel fondo del cassetto e nessuno se lo ricorda mai più. Come i musicisti normali, quelli di una stagione o di poche settimane. Come una persona normale. Non male, non cattivo, non una schifezza. Solo normale.

Questa DeRecensione di Burattino Senza Fili 2017 è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/edoardo-bennato/burattino-senza-fili-2017/recensione