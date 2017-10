Sapete quella storia della gavetta, partire dal basso per diventare qualcuno? Questa può essere realtà:

ENNE, in arte Tinola Cogni è un influencer di facebook è uno di quelli che scrive ovvietà che tutti sanno ma che tutti vogliono sentirsi dire, un 22-ENNE (sarà un caso?) come tutti gli altri che cerca di imitare (molto bene e con novità) i più o meno celebri Fiaccomo Gallon e Fordea Torti. Questi ultimi hanno avuto l'emerita incapacità di non cogliere la palla al balzo e approffitare della propria notorietà (dovuta? voluta? giusta?) per creare qualcosa di altamente innovativo a livello musicale.



Perchè ENNE in precedenza era il vice capo di pindie trattino ruock punto ITTI (sarà un caso?) ed è un cultore esperto delle terminologie: "OLD", "ma se non hai visto la serie quando è uscita non conti un cazzo" , "ma la figa qua?". Palestrato, alto e con un fascino meditteraneo si destreggia a destra e manca tra le sue fanbois (e anche alcuna fangirlz) e aggiorna i testi del Vangelo.



La canzone non assomiglia assolutamente a qualcosa di brutto dei Chromatics o a quelle sonorità già datata dei S U R V I V E (quelli della colonna sonora di Stranger Things) ed il video non vuole assolutamente sembrare vaporwave anche perché sarebbe fuori contesto rispetto ad il synthpop che non vuole mostrare. Il cantato poi è qualcosa che vuole essere magistrale, scordatevi Calvin Johnson, Stephen Malkmus e Bugo, qui c'è caratura; ma la parte bella deve ancora arrivare.



SELF MADE MAN, altro che Berluskioni. Si è raccontato in una trasmissione radio seguitissima tra i più ciovani e pesaresi, presentata da non un suo ex-collega di PINDIETRATTIONORUOCKPUNTOITTI e non ha ricevuto una premiere da Denz Laik Kobe Bryant priva di suoi amici, senza parlare di KarlSuinoz e altre mille piccole realtà sconosciute al nostro EMME.

San Junipero non è assolutamente un clickbait.

Insomma una fresca e non raccomandata nuova presenza nell'indie pop italiano che serviva davvero molto vista l'assenza di gente davvero inutile nel panorama musicale peninsulare, magari un giorno Lavaggia Salvarelli presentare la sua biografia: "Un pò di figa? Mai vista, ma forse una spinta qui una spinta lì diventerà un figo Comasco".



Il video bello: https://www.youtube.com/watch?v=1V-7OT7XX6Q



ah no scusate: https://www.youtube.com/watch?v=u3UgEi7_lyQ



PUbblicità? Forse, ma tanto Debaser è morto, lunga vita a Debaser!