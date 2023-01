Troppi nuovi progetti e dischi solisti, escono come funghi e non ci stai dietro, non sapevo se dare un ascolto anche agli Envy of None… però c’è Alex Lifeson, mica uno qualsiasi… e poi la cantante è una bella fighetta, motivo in più per buttarsi a pesce in questo nuovo progetto.

Alex Lifeson non ha certo bisogno di presentazioni, è stato il chitarrista dei magnifici Rush, band di culto che ha segnato non poco la mia formazione musicale e che resta inimitabile sotto diversi aspetti. Qui però di Rush non c’è traccia. Purtroppo o per fortuna? Beh, direi per fortuna, i Rush è giusto che rimangano tali e non avrebbe senso una loro versione 2.0 con altri musicisti. Tuttavia la cosa più strana è che siamo su territori totalmente atipici per lo stile di Lifeson, probabilmente nessuno ascoltando il disco senza aver letto la line-up si immaginerebbe la sua presenza. Tutto sta nel come abbiamo conosciuto Lifeson, fino all’altro ieri per me era un grandioso chitarrista hard rock, quello che voleva che la propria chitarra si sentisse più di ogni altra cosa, quello che non apprezzava moltissimo “Signals”, quello che considerava la tastiera “non proprio un vero strumento”, quello che negli anni ’80 passava molto tempo a discutere con Geddy Lee perché voleva abusare di tastiere e sintetizzatori.

Il sound degli Envy of None è invece un soft-rock minimalista, rarefatto fino ai minimi termini, dove l’ex Rush si fa sentire poco e ha poche occasioni per sfoderare il suo stile; la chitarra è una chitarrina che si affaccia timida nel tappeto sonoro, permeata da strani effetti, gemiti vagamente psichedelici e rumori accarezzanti, inserita in un contesto perlopiù elettronico dove sono i synth a dominare ma con piccole schegge sonore, è un’elettronica minimalista, eterea, leggera, sognante. Complessivamente la proposta è vicina al dream pop, alla new age o perfino allo shoegaze, è una musica allucinogena, effettata, sognante ma allo stesso tempo malata, risulta familiare ed amica maggiormente a chi ha già l’abitudine di nuotare in territori psichedelici, molto ma molto meno agli amanti del progressive. La voce di Maiah Wynne (rinnovo l’invito a farvi un giretto sul suo profilo Instagram perché ne vale la pena) poi sembra proprio studiata per quel tipo di musica psichedelica e sognante, è volutamente esile e vellutata, sembra un incrocio fra Billie Eilish e Elizabeth Fraser.

È stata una bella sorpresa, ha rivelato un lato di Lifeson che non conoscevamo, abbiamo scoperto che è molto più aperto a sonorità meno rock di quanto pensassimo; beh in realtà non c’è tantissimo da sorprendersi, con la storica band d’origine ha attraversato fasi decisamente diverse fra loro, ciò non toglie che questo taglio così drastico stupisce eccome. Nella mia personale classifica annuale questo disco di debutto si piazza piuttosto in alto e spero che avrà un seguito.