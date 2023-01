È il “ June 9th Nighttime” e prima di andare a dormire decidi di farti un giro nel tuo giardino ad ammirare i fiori appena sbocciati alla luce di una luna piena, sei soddisfatto, vai a letto.

Ora è mattina, ma non è il giorno dopo, hai fatto un viaggio nel tempo durante la notte, ed è una mattina di fine inverno, dove i ricordi ti assalgono mettendoti una coperta di malinconia addosso. Ma ecco che inizia a piovere, prendi la chitarra, e suoni il primo arpeggio ambient che ti capita sotto le dita.

Finalmente torni nel tuo tempo, primavera, scosti le tende e fai entrare più luce possibile:

“Oh, the light inside you now

Oh, the wild inside you now

Maybe there's something that takes us beyond this

And flowers like spring in our arms”

Apri anche la finestra ed ecco che entra una leggera brezza, che con la sua lieve ma inevitabile energia ti consola:

“Energy, you comfort me

When I don't know where you come from

Family, don't let me go

To the place I don't wanna come back from

I think he knew it well”

E allora ti chiedi se sei vivo, perché hai veramente troppi pensieri per la testa:

“I think I'm alive

Too much on my mind”

La musica continua a cullarti, con il suo andamento lento e pacato, ma che non ti lascia andare:

“Do not say goodbye

Do not say goodbye”

Ma forse quella casa in cui ti trovi non è reale, è qualcosa di sovrannaturale, al di fuori dello spazio e del tempo:

“But that oak tree

In the front of the yard

The piles of leaves

The mountains and creeks”

C’è ancora la luce del sole che quasi ti acceca gli occhi mentre una chitarra distorta ti accarezza le orecchie, sarà un momento unico, ma proprio per questo lo apprezzi appieno.

Ma non può esserci solo serenità, anche se solo apparente, perché la malinconia di sottofondo ti ha abbracciato fino a ora, quando anche lo sconforto per una perdita incalza, come una marcia funebre elettro-folk fatta di ricordi:

“He came down the stairs

And saw her on the couch

Our body's only here

For a littlе while, 'til they melt

And it's not a bad lifе

Take me to your river bed

Hold me down just long enough 'til

Colours rush my head

'Til the sounds leave my head”

Si è fatto tardo pomeriggio, il sole inizia a nascondersi, ti prendi un caffè alla finestra contemplando tristemente nel cielo il crepuscolo che avanza sopra il tuo giardino:

“Why does life show us life when we look at the sky?

I've never seen summer like the summer this time

The days breathe in longer than the nights

Let me show you the place where I go when I die

And the home is a garden that can't keep me alive”

La sottile magia che pervade questo posto ti fa quasi chiedere se non ci sia qualcosa oltre, qualcosa che non ci è accessibile, oltre l’amore e l’amicizia, oltre le mancanze:

“And it's all the time we spеnd learning about the places wе can’t access without a bit of death

The creatures there are beyond our depth”

E alla fine di questa giornata tornate un po’ all’inizio, seduti sotto il portico ad ammirare questo magico giardino, fatto di suoni ambient, arpeggi, sintetizzatori, pensieri di vita e di morte, e di ricordi, sbocciati in questo giorno di primavera.