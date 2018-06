Caldo, caldo, troppo caldo. Odio questa calura che mi costringe a salire molto di quota sulle mie montagne per cercare sollievo e refrigerio.

Come ho fatto quest'oggi raggiugendo la Cima D'Azoglio, quota 2611 metri, in alta Val Bognanco.

Non chiedetemi il motivo ma nel ridiscendere verso casa mi sono venuti in mente i francesi Genital Grinder che non c'azzeccano per niente con la solenne e silente maestosità che ho raggiunto, in solitaria, quest'oggi. Sono proprio un tipo strano! Candidamete lo ammetto io per primo.

Brutal-Death-Splatter-Gore da far venire i brividi (non d'amore) il sound (de)composto da questa lurida masnada di malati di mente.

Si prendano i primi Carcass (quelli appunto che confezionarono il brano "Genital Grinder"); i Cannibal Corpse quando alla voce emetteva suoni scomposti un certo Chris Barnes; il crushing compatto, ribassato, atonale delle chitarre simil Entombed. E così si crea quella rozza, morbosa, perversa sequenza di suoni che vengono fuori nell'ascolto dei trenta minuti dell'album.

"Trituratori di testicoli" è la traduzione del nome della band. Ed è così per la miseria.

Una voce talmente "sepolta" da risultare quasi insostenibile nell'ascolto integrale e senza interruzioni del cd. E credetemi ne ho sentiti di growl bestiali e pestilenziali nella mia militanza verso simili malatissimi lavori.

Si comincia con la putrescenza di "Pro-Death" passando in rapida successione alla maleodorante ed infestata di vermi "Cut My Flesh"; e le blasfemie si concludono con "Cadaverous Orgasm". Semplice immaginare la qualità dei testi con dei titoli così provocatori.

Completa il Circo degli Orrori creato dai quattro la succulenta immagine di copertina...CUT YOUR DICK OFF...

Diabolos Rising 666.