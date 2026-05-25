LA RECENSIONE

GIANNI MORANDI (1963) 5,5/10

Ascoltare oggi, a 63 anni di distanza, l'esordio discografico di Gianni Morandi (esordio per modo di dire visto che, come d'abitudine, trattasi di un'antologia di 45 giri già commercializzati con successo, chi più chi meno) fa abbastanza tenerezza. Intanto perchè a sentirlo cantare, a tratti, non sembra nemmeno lui: così giovane, così adolescenziale (aveva 19 anni), e poi perchè queste “canzoncine”, che poi tante -ine non sono, erano spesso cesellate da arrangiamenti di notevole spessore (qui gli archi sono di Ennio Morricone, per dire). Certo, ad ascoltarle oggi (arrangiamenti a parte) paiono talmente ingenue da sembrare quasi stupide, ma forse più che nel campo musicale qui ci troviamo nel campo sociologico: “Andavo a cento all'ora” o “Fatti mandare dalla mamma (a prendere il latte)” sono una meravigliosa fotografia di un'Italia ad inizio boom che oltre ad un certo benessere conobbe anche, del suddetto boom, l'aspetto culturale e ludico: la forma canzone. Non più legata alle romanze, a Beniamino Gigli ed affini, ma al pop sbarazzino giovanile che faceva storcere il naso ai genitori e mandava in crisi ormonale le guaglioncelle di quegli anni lì.

Come primo 33 giri non c'è male. 12 canzoni tra cui, oltre alle suddette, troviamo: “Il primo whisky”; “Go-kart Twist”; Loredana”; “Che me ne faccio del latino”; “Ho chiuso le finestre”; “Meglio il madison”. Tutta roba che ebbe un buon successo, a volte anche ottimo. La maggior parte dei testi è firmata Franco Migliacci (o Camucia), a cui si aggiungono Marcello Marchesi, Carlo Rossi, Luciano Beretta e Luciano Salce (Pilantra). Appare evidente che Morandi non avesse nessun potere decisionale ed artistico: parolieri e musicisti gli cucivano addosso il vestito e lui tentava di portarlo il meglio possibile.

Il primo singolo fu “Go-kart Twist” (c'era in copertina 'sto ragazzetto con la faccia pulita che nessuno aveva mai visto e che subito conquistò le folle), poi venne tutto il resto. Tra cui “Fatti mandare dalla mamma”, musiche di Luis Bacalov. In effetti, il grande (grandissimo) problema di questi album anni '60 di Morandi (ma anche della Pavone, di Mina, insomma di tutto quel “giro” là) è che a fronte di testi un po' stupidotti (raramente divertenti) venivano scritte delle melodie talmente belle che avrebbero meritato ben altri palcoscenici. Pensate, l'anno dopo, all'incipit morriconiano de “In ginocchio da te”. E “Fatti mandare dalla mamma” (che musicalmente, però, è uno dei brani meno interessanti dell'album) ha dei passaggi tremendi, ma roba da matita rossa: “tu digli a quel coso, che sono geloso”. Senza contare una seconda contraddizione: le musiche migliori sono quelle “appiccicate” ai brani più drammatici, quelli in cui Morandi canta con la voce spezzata in piena sofferenza emotiva (“E' colpa mia”, che è una cover; “Ho chiuso le finestre”). Quando viene lasciato libero di “sprigionare” la propria verve adolescenziale si fa quasi irresistibile: su tutte “Che me ne faccio del latino” (che, diciamo, se lo sono chieste generazioni di studenti pre e post-Morandi, me compreso) con un testo a firma Marcello Marchesi oltremodo divertente (“Ovidio nasone; Cicerone chiaccherone”) o “Sono contento” che è una robetta minima (lui è felice perchè può andare al cinema con Milena e sfoggiare le sue scarpe nuove) ma segnala proprio quel cambio di passo di cui sopra che caratterizzò la stagione del boom e dei juke-box. La spensieratezza dei primi anni '60 che si contrapporrà (ma all'epoca, ovviamente, nessuno lo immaginava) agli anni di piombo del decennio successivo.

A me ha sempre incuriosito anche “Il primo whisky” perchè è uno scioglilingua davvero complesso da cantare, mentre la celeberrima “Andavo a cento all'ora” colpì per due motivi: il chunga-chunga che divenne una specie di tormentone ed il fatto che il nostro si “fiondasse” dalla propria morosa a 100 all'ora. Nel 1963 era una velocità terribile, è come se oggi cantassero “Andavo a 400 all'ora”. Terzo posto in classifica (come anche “Fatti mandare dalla mamma”) e nascita di un divo, o forse di un mini-divo? Già, perchè poi Morandi è sempre stato lì nel guado: oggi è un simpatico nonnetto che sui social piace anche alla Gen Z, ma è stato in grado di passare dal successo ciclopico degli anni '60 al buio degli anni '70, dalla rinascita negli '80 al consolidamento (anche televisivo) nei '90 e nei primi 2000. Ma è stato mai un divo o è sempre stato solo un tizio simpatico e alla mano?