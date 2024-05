«In Italia sino al 25 luglio c’erano 45 milioni di fascisti; dal giorno dopo, 45 milioni di antifascisti. Ma non mi risulta che l’Italia abbia 90 milioni di abitanti»: vera o presunta che sia, la battuta velenosa attribuita a Winston Churchill fotografa il trasformismo del paese, assai più pronto alle conversioni e all’indulgenza verso il suo passato che alla coerenza civica e allo sguardo critico.

Nel 1945 non c’erano né lo spazio politico internazionale, né quello politico interno, né quello sociale per una defascistizzazione radicale: si opponevano gli anglo-americani, le forze moderate, la mancanza di personale preparato per il «ricambio». E allora? E allora quello che si poteva (e si doveva) fare era una riflessione su ciò che era accaduto; bisognava capire le ragioni per cui l’Italia liberale dello Statuto albertino era diventata l’Italia dittatoriale delle leggi fascistissime; bisognava decodificare i meccanismi perversi della formazione e dell’informazione che avevano permesso di plasmare una generazione in camicia nera. Non lo si è fatto. E la Resistenza, esperienza di rottura da cui partire per comprendere gli errori e avviare un processo di rinnovamento morale del paese, è diventata l’alibi dietro cui nascondere le colpe e legittimare i trasformismi. I conti con il passato rimasti aperti, il passato che non passa

qualche esempio eclatante e imbarazzante:

Gaetano Azzariti magistrato e giurista, inizia la carriera nell’Italia giolittiana, assegnato all’Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia. Nel Ventennio diventa capo dell’Ufficio e come tale è responsabile diretto o indiretto di tutta la legislazione fascista. Nel 1938 è presidente del Tribunale della Razza e mantiene l’incarico sino alla caduta del duce il 25 luglio. Il giorno dopo il maresciallo Badoglio, su indicazione degli ambienti di corte, lo nomina ministro di Grazia e Giustizia. Alla fine del 1945 Azzariti riprende il suo ruolo di capo dell’Ufficio legislativo con il nuovo ministro Palmiro Togliatti, di cui diventa consigliere di fiducia. Nel 1955 il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi lo nomina giudice della Corte costituzionale; nel 1957 (e sino al 5 gennaio 1961, giorno della morte) è presidente della Corte stessa. Da capo del massimo organismo dell’aberrazione razziale a capo del massimo organismo di garanzia della democrazia costituzionale: senza abiure, senza ritrattazioni, senza distinguo.