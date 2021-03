È napoletano.

E’ un cantautore.

Qualche anno fa ha scritto una canzone dedicata al Papa.

Chi è?

“Edoardo Bennato!”.

Sbagliato, Giovanni Truppi…

Io di solito davanti alle cose “strane” reagisco con cose del tipo “Che cazzo è sta cosa, ma dai!”, ma poi ne sono irrimediabilmente attratto.

Ecco questo è uno di quei casi.

Provate ad ascoltare questa cosa..

Ma come fa a portare avanti la sua discussione con Marco in maniera così convinta e convincente e contemporaneamente a suonare la chitarra in quella maniera?

Ricorda tanto “E non farci ridere a dire che anche un camionista si deve ogni tanto riposare perché a un camionista non ti puoi paragonare” …

Solo che per Edoardo Bennato in quella canzone la chitarra era solo un accompagnamento, per questo tipo invece è la perfetta riproduzione della petulanza di una fidanzata o di una moglie che con le sue parole perfettamente a ritmo (un ritmo tutto suo) si intromette nella discussione con Marco ricordandogli, a volte con toni calmi e suadenti, che devono uscire a fare la spesa..

Alcuni dicono che ricorda Gaber.

Alcuni dicono che ricorda il primo Bugo, ma a differenza di Bugo che la strimpella solamente Truppi la chitarra, come già detto, la suona da dio, per quel che ne possa capire.

E poi in coda all’album, suonata al pianoforte, c’è una canzone bellissima, intima, soffusa, struggente.

“Che tu per me ed io per te siamo la sola cosa che del paradiso ci rimane”.

Sembra una cosa da nulla, ma quando finisce una storia d’amore sono sempre un Adamo ed un’Eva a lasciarsi, gli unici testimoni di quello che è stato il paradiso terrestre.

“In capa mia ci sta tutto l’Universo. E l’Universo è Dio. E allora chi sono io?”.

Ecco, appunto, bella domanda.

in questo disco, rozzo e scalcagnato, ne deve essere rimasta incastrata un pezzettino.

Ps. Questo tipo è un "mostro", confermo..