Ve la ricordate "Tell Me" dei Groove Theory? Se la risposta è "no" oppure "come?", è arrivato il momento di rinfrescare un po' la memoria.

Si tratta della classica hit di metà anni Novanta, un ottimo esempio dell'hip-hop soul allora in voga, suggestiva fusione tra ritmi stradaioli e voci black che intorno al Duemila sarebbe stata quasi del tutto rimpiazzata dalle sonorità R&B tipiche di fine/inizio millennio.

Immagino già la reazione di qualche DeUtente: "Ah si, me la ricordo, carina, però, ehm... Chi cavolo sarebbero 'sti Groove Theory?".

Anche in questo caso la risposta è immediata: un duo newyorkese fighissimo, formato dalla bravissima cantante Amel Larrieux e dal produttore e attore Bryce Wilson, ex componente dei Mantronix ai tempi di This Should Move Ya.

I due si conoscono nel lontano 1993, quando Amel lavora come receptionist per la Rondor Music, storica etichetta fondata, tra gli altri, dal jazzista Herb Alpert.

Se pensate al tentativo sgangherato di rimorchiare una bella pollastrella, probabilmente siete fuori strada. Bryce, sotto contratto, desidera piuttosto mettere su una band e si decide a parlare con Amel, che in realtà è una cantautrice dotata di una voce meravigliosa.

Tra i musicisti c'è sintonia e il passo successivo è la nascita del progetto Groove Theory, consacrata dall'uscita, nel 1995, dell'esordio omonimo (o eponimo, come scriverebbe qualche puntiglioso recensore), pubblicato addirittura dalla prestigiosa Epic Records.

Trainato dal singolone "Tell Me", un pezzo che fonde alla perfezione i 4/4 dell'hip-hop e le atmosfere morbide del soul, il disco ne replica il sound in maniera omogenea, abbastanza compatta. Scelta azzeccata, oserei dire, perchè tutto funziona bene, senza intoppi, riempitivi o sbavature preoccupanti.

La scaletta è formata da quattordici tracce per cinquantanove minuti di durata complessiva, un'enormità se paragonati alla fruizione da fast food che caratterizza molte produzioni attuali. Poco importa, perché nello spazio di un'ora Amel e Bryce raggiungono pienamente l'obiettivo e riescono a trasmettere la loro visione della black music in maniera cristallina, estremamente godibile.

L'iniziale "10 Minute High" anticipa alla perfezione ciò che troveremo in seguito: base hip-hop costruita su un intreccio perfetto di basso e batteria, sonorità notturne e la voce di Amel pronta a offrirci subito una dimostrazione di grande tecnica, grazie a passaggi da note basse ad alte ed eccellenti cambi di tonalità (da sottolineare l'impostazione jazz del suo cantato, percepibile in più di un'occasione). Il testo racconta una storia di dipendenza dalle droghe con finale tragico e ci fa capire quanto i Groove Theory siano attenti all'aspetto lirico, non limitandosi al solito "sole, cuore e amore".

Il resto procede più o meno sugli stessi binari, tra pezzi dal mood leggero ("Baby Luv", con quella chitarra dal sapore blues rock che ben si sposa con la positività delle liriche) e altri più malinconici, riflessivi ("Come Home" o la conclusiva "Boy at the Window", dove un ragazzo con una famiglia difficile osserva, dalla finestra di casa, l'allegria e la spensieratezza degli altri).

Come dite? "Sì, bello, però è tutto troppo uguale, monotono..."? Niente paura, ci pensa "Hello, It's Me" a sorprenderci, una canzone dall'arrangiamento più acustico che spariglia adeguatamente le carte (e non a caso è piazzata proprio a metà della tracklist).

Degne di menzione sono anche la lenta "Hey U", classica telefonata in cui l'amata sola e sconsolata prova riconquistare il suo uomo ricordandogli quanto era bello stare insieme, e il pianoforte dannatamente '90s di "Good 2 Me", uno dei momenti migliori dell'album (c'è un modo per togliersi dalla testa quel "are you gonna be"? Probabilmente no).

C'è poco da aggiungere, salvo che Amel e Bryce vendono parecchio, racimolano riconoscimenti a non finire (il lavoro viene ben presto certificato disco d'oro) e trasformano il loro debutto in uno dei migliori LP del genere.

Peccato che il successo ottenuto dal duo sia stato a dir poco fugace. Nel 1999, infatti, Amel Larrieux lascia il gruppo per intraprendere una carriera solista e Bryce registra, insieme alla cantante Makeda Davis, il seguito The Answer, non gradito dalla Columbia e mai pubblicato (si narra che Jay-Z abbia apprezzato molto il progetto e abbia "riciclato" alcune tracce per l'esordio di Beyoncé. Sarà vero?).

Scaricati dalla casa discografica, i nostri rilasciano (come si dice ora) il singolo "4 Shure", clamorosamente ignorato dalle radio e dalle classifiche. Ormai rassegnati, si sciolgono definitivamente nel 2001.

Finisce così la parabola artistica dei Groove Theory, ma non la carriera dei suoi (ex) componenti, che troveranno nel cinema (Bryce) e nella musica (Amel) i luoghi prediletti per esprimere la propria creatività. E Infinite Possibilities, dato alle stampe nel 2000, evidenzia ancora una volta il grande talento della cantautrice statunitense.

Insomma, Groove Theory è sicuramente un album da riscoprire, soprattutto in un periodo come quello attuale, caratterizzato dal ritorno un po' nostalgico di suoni e mode del recente passato.

Ah, dimenticavo: compie trent'anni proprio nel 2025. Un buon motivo per dargli un'altra chance.