Il Deserto è uno stato mentale.

Kyuss e Fela Kuty. Sicuramente visione diversa. Vita, morte.

La musica non ha questi confini, non esistono "Gli Immigrati" e il cerchio si chiude

Black Sabbat e ritmi Afro, muovi i cappelli lunghi e muovi il culo.

Registrazione anni 70, polverosa. Riff granitici e ipnotiche aperture Afro, forse Funky.

Suoni ondivaghi di un passato rock e ipnosi intorno a un fuoco beato della sua libertà.

I suoni potrebbero essere dilattati, ma sono cose loro.

Pillola estiva. Se ami il deserto, il caldo, i ritmi afro. Se ami lo Stoner e ti piace l'esotica africa.

Se sei curioso. Ascolta questo disco e per chi lo ascolta due volte un massaggio con i piedi da una Filippina.

Stop!

Ma è uscita bene ? Guarda che se m' impegno posso fare meglio l'afro.

Ma zitto, che fai cagare come sempre.Andiamo a farci una birretta.