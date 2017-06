Gruppo proveniente dall’Irpinia questo degli Janara e precisamente da Grottaminarda in provincia di Avellino: il nome e’ un chiaro riferimento a una creautura mitica – la Janara appunto – che affonda le sue radici nelle secolari tradizioni e leggende di quella terra. Musicalmente gli Janara sono devoti a un cupo suono heavy doom che paga il suo tributo ad esperienze leggendarie dell’underground italiano come i Death SS. Le note di copertina sono scarne: i componenti sono Nicola Vitale alla chitarra, autore di tutte le musiche, Raffaella Cangero alla voce, Rocco Cantelmo al basso e Stefano Pelosi alla batteria. Siamo di fronte cosi’ ad un’altra proposta dalle forti connotazioni passatiste: tuttavia non manca in questa musica un genuino feeling spontaneo e una capacita’ di coivolgere l’ascoltatore con brani diretti e pieni di energia. Tutti i testi parlano di magia, streghe, spettri, roghi dell’Inquisizione e orchi: siamo di fronte ad un immaginario cupo che rispolvera tutto l’armamentario caro alla cultura gotica e magica. In questo senso gi Janara sono un tipico prodotto di marca Black Widow, etichetta da sempre sensibile a certe tematiche. Fra le composizioni piu’ riuscite segnalo “Spettri”, incisiva e dirompente, “Strega” - brano che inizia in maniera enigmatica con la chitarra acustica per poi deflagrare in potenti riff di marca heavy doom, la breve ‘Malombra”, la tenebrosa e doom “Cuore di terra” e l’acustica “Orchi” che si avvale di un bel testo da favola nera. Chiude la tenue e acustica “luce”. La forza degli Janara e’ quella di saper immettere delle melodie efficaci nelle loro trame dure e granitiche. Il disco risulta nel complesso di buon livello e piacera’ di sicuro agli amanti del caro e vecchio doom. Disponibile presso http://www.blackwidow.it/ .

