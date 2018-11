Ascolto in piena notte questo album, con la luce da tavolo accesa. Dalla finestra vedo nuvole rese fosforescenti dal bagliore lunare che si espande come un alone nel cielo. Questa musica è particolarmente adatta a una partenza sofferta, quando si deve dire addio a qualcuno, a qualcosa che ha tracciato un segno profondo nella valle spezzata della mente e che si lascia cadere alle spalle. Jessica Bailiff non è un nome spuntato recentemente dal nulla cosmico (il disco omonimo che qui si tenta di descrivere risale al 2002, non si tratta di un esordio), può vantare ottime collaborazioni, su tutte quelle con Low e cLOUDDEAD, come si legge nelle sparute note biografiche. Le sue composizioni pur non avendo nulla di casuale e spontaneo nel senso letterale del termine, sembrano fuoriuscire con naturalezza dal silenzio, la cui sacralità è esaltata attraverso modulazioni accurate e armonie in trasparenza. Tutto il disco è pervaso di una lenta e graduale dissolvenza, della perfetta sparizione della carne, del corpo, fino a far brillare la voce che si fa ora sussurro rallentato ora nenia di sirena. Ciò che colpisce della lentezza dei brani, è la non esasperazione, il non essere fine a se stessa. La ricorsività di certe note, accenti, temi e linee melodiche, se da un lato pare non soddisfare la sete di novità dell'ascoltatore, dall'altro lo avvolge nelle sue spire gelide con immensa grazia.

Questa DeRecensione di Jessica Bailiff è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/jessica-bailiff/jessica-bailiff/recensione