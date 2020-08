Passata la soglia dei 30 anni, ho ancora quella brutta e orribile sensazione di essermi perso parte della mia adolescenza; lo pensavo a 18, a 22 e a 25, ma nulla pare cambiato.

Ho sempre osservato un mondo che poteva restituirmi dei momenti di pura follia e di ozio pomeridiano, degli amici che mi potevano capire anche quando ero in difficoltà e la soddisfazione di essere per un momento il re del mondo e alla fine cosa resta?

Da un punto esterno potrebbe sembrare che la mia vita sia priva di amicizie, abbandonate sul ciglio del burrone, mentre stavo cadendo senza una mano protesa o una parola di supporto, fiori recisi da possibili sentimenti. Ho vissuto la vita nella più normale piattezza, perdendomi il gusto di valicare quell'immaginaria culla e posso dire che di cazzate nella mia vita ne ho fatte tra risate e pacche sulle spalle, ma tutte compresse in una bolla di continua ansia e agitazione.



Chi sono io?



Fin da bambino mi domandavano cosa volessi fare da grande: "non lo so". Per un ragazzino, presumo intelligente e creativo quale ero, dire "non lo so" equivaleva a morire. Non lo sapevo e continuo a non saperlo, faccio un lavoro a tratti noioso e tante volte faticoso, senza un'identità di classe, senza sbocchi futuri ma credo di non sprofondare nel mio abisso, ancora mi reggo perché io resto, tutto sommato, un bambino.

Così, tutti abbiamo un cuore, dei problemi, anche sopra una crosta spessa come il piombo o dietro una maschera di cera ma di fronte al nostro gregge ci comportiamo come esso vuole, rifiutiamo il diverso senza pensare che noi non siamo più uguali degli altri. Un ambiente chiuso, un ritiro forzato, crea sodalizi impossibili e recupera frizioni impensabili.



Chi si è sentito inadeguato? Chi era al centro dell'attenzione? Chi era sotto una costante pressione? Chi ha perso la fiducia in sè?

Non riusciamo più a scappare dagli anni '80 e non ci riusciamo perché ci sembra un mondo più vero di quello che stiamo vivendo oggi, parliamo di social media ma senza il contatto si pregiudica tutta la struttura.



Io non ho paura di morire, ho solo paura di vivere nel silenzio e nella tristezza.