Come è bello il pop, specie quando è strano, Come è strano il pop, specie quando è bello...

Fu un'invenzione del 66/67, e abbastanza inspiegabile per di più. Come è stato possibile infatti che l'energia errebi sia entrata in un caleidoscopio? Già, come? Le droghe, i trucchi da studio?

Ogni canzone divenne come un temporale a luglio, un rapido scoppio e poi di nuovo il sole. Ricordate Rimbaud? “Luglio, una mattinata scura, un sapore di cenere vola nell'aria, i fiori macerati, il massacro delle passeggiate” Ma a noi va benissimo anche quel proverbio che dice “Nuvole a luglio fan presto tafferuglio”

Luglio...July...

Che le canzoni dei July son come quei temporali...tutte “colpi di scena e curve imprevedibili” come dice un tale in rete. Che il loro unico disco è capriccioso, mutevole e ci puoi sentire di tutto, da una sfolgorante chitarra alla Cream a spiccioli di world music ante litteram,

E quella chitarra e quegli spiccioli son due cose inaspettate.

Il resto invece, se conosci il genere, te lo aspetti eccome. E se volete possiam fare un rapido appello...

Pronti via...

Suono acido? Presente. Voce sfasata? Presente. Aria da circo smandrappato? Presente. Un pizzico d'oriente? Presente. Cose alla Beatles? Presenti. Cose alla Syd? Presenti. Sperimentazioni da studio? Presenti. Un paio di canzoni tra le più belle dell'epoca? Presenti...

Che poi, en passant, se un sacco di dischi minori contengono un paio delle più belle canzoni dell'epoca, quante caspita sono le più belle canzoni dell'epoca?

Quante???

Comunque nel nostro caso i capolavori sono la traccia uno e due, lato a e b di un famoso quarantacinque...trattasi di pure trascendenza pop...Flaming, Lucy, Emily...e diamanti, fragole, trichechi...

Ma anche il resto viaggia benissimo, con quella chitarra perfetta e inaspettata e il solito milione di trovate...e quel senso di laboratorio scoppiettante, quel cigolio di macchine magiche...

E io, di nuovo, mi sento a casa...anche se, si, essere a casa nel caos,, può apparir bizzarro...

Eppure si, sono a casa...svaporato...svolazzante...incongruo... magico...

Come è bello il pop, specie quando è strano, Come è strano il pop, specie quando è bello...

Fu un'invenzione del 66/67, ah, ok, questo l'ho già detto...

Aloha...

Ps: mi sa che devo smetterla di recensire dischi psichedelici...