Una rullata di batteria che dura nemmeno un secondo e tanto basta a trasmettermi lo stesso frenetico entusiasmo di quella che apre “It’s The End Of The World As We Know It” e un testo che è la più bella e chiara dimostrazione di cosa significa avere attitudine rock’n’roll, garage, punk o come-si-chiama che mi sia capitato di leggere negli ultimi 20 anni, il tutto nel breve volgere di 2 minuti e 4 secondi, senza giraci troppo intorno, dritta al punto.

Di padri e di figlie, seconda parte: dopo Exbats, Juniper.

Ai tempi in cui tira fuori questo album d’esordio Juniper ha 15 anni, non vede l’ora di agghindarsi per il ballo di fine anno della scuola, adora cantare, va pazza per Taylor Swift e Selena Gomez, anche se quel rompiballe del padre le propina ore e ore di musica vecchia come il cucco, Beach Boys, Roy Orbison, cose così; in fondo, è lui che ha comprato il giradischi, è lui che decide che dischi piazzarci sopra.

Papà Michael suona in una banda, mette i dischi in una di quelle radio statunitensi che si chiamano come un codice fiscale e soprattutto, per me, contribuisce al sito musicale più bello che sia mai esistito – pleasekillme.com – insieme a Legs McNeil e Gillian McCain e tanta altra gente che ha fatto e scritto la storia più o meno recente della musica indipendente.

All’inizio, Juniper le sue smanie canterine le ha sfogate tappandosi nel garage colla pianola che le ha regalato papà Michael e componendo a raffica canzoncine da spedire ai parenti per festeggiare Ringraziamento e Natale; e pure da dietro quella saracinesca ermeticamente chiusa papà e mamma se la spassano un mondo facendo sing-along coi gorgheggi di Juniper e gli viene pure il sospetto che la loro piccola ci sappia fare, così l’esortano a mettere il naso fuori dal loro garage e guardare cosa succede nei garage lì intorno.

E succede che «The kids on my corner start a band / With funds they made from a lemonade stand / They spend all day in their garage … I've watched them from a distance / And now I count myself as a fan / I even wrote them a song, this one, / Now it looks like I'm joining the band ...», canta Juniper in “Kids On My Corner”, quella che in apertura pare “It’s The End Of The World As We Know It” e mi ricorda alcune cose sacrosante su questa benedetta attitudine, piazzandosi a un ideale crocicchio tra Clash e Replacements. Non è poco per una 12enne.

Prima di arrivare a “Juniper” passano all’incirca 3 anni durante i quali papà Michael contatta un po’ di bella gente – ma bella davvero, gente che viene da Rubinoos, Mekons, Smithereens, Belle & Sebastian, Teenage Fanclub, Yo La Tengo – e butta là, ostentando apparente indifferenza, che sta lavorando ad un album colla figlioletta, se volessero dare una mano, ma senza impegno, ci mancherebbe altro. Poi, lui e Juniper si mettono di buona lena a scrivere qualche canzone nuova di zecca e a fare la cernita di un cospicuo gruzzolo di papabili cover, perché chi fa da sé fa per tre e che si presenti un Ira Kaplan o un Chris Geddes a caso a suonare alla loro porta è altamente improbabile.

Invece, va a finire che, per qualche assurda combinazione astrale, si presentano tutti e pure di più – oltre ai citati, mi piace ricordare almeno Marshall Crenshaw e Kim Shattuck – e così quello che pareva destinato ad essere un album fatto quasi totalmente di cover, poco più di un divertissment, diventa un esordio fatto di tanti originali e un paio tra cover e brani appositamente scritti per Juniper dagli ospiti accorsi.

Fatto sta che a giugno 2020 “Juniper” è bell’e pronto e, per me che l’ho ascoltato la prima volta solo un mesetto fa, è stata una folgorazione, a livello di Amyl And The Sniffers per Pinhead.

Ci sono tante cose belle dentro “Juniper”, non solo musica ma anche sensazioni e idee.

Per dire la prima: giugno 2020, la pandemia, e io ancora oggi non ho il coraggio di ascoltare tutti quegli album che da 3 anni a questa parte vengono sbattuti sul mercato con quell’etichetta – composto durante l’isolamento, frutto della pandemia, roba del genere, come fosse un valore aggiunto – perché colmi di un intimismo depressivo di facciata per me insopportabile. Poi prendo “Juniper” ed è una bordata di travolgente allegria e spensieratezza come non mi capitava da anni.

Oppure: dentro “Juniper” ci sta musica pop per adolescenti, però se qualcuno in mia presenza si fa uscire di bocca teen pop, a me in automatico mi si para davanti la Britney Spears di inizio secolo e sempre più giù le sue eredi, e tanto tanto passi per Britney ma oggi il cosiddetto teen pop mi pare al massimo un’insegna luminosa per maniaci sessuali, pedofili e guardoni di ogni genere, ma può essere che sbaglio io. Poi prendo “Juniper” e qui salta fuori un assolo di Ira Kaplan, lì ci sta Steve Goulding alla batteria – Graham Parker & The Rumour, per dire – da quell’altra parte faccio conoscenza di Bucky – segnato per il futuro, mi sembra Violent Femmes tarantolata, quella di “Old Mother Reagan” – insomma, per i tempi che corrono, Juniper e papà Michael prendano come oro colato le 200 copie degli album vendute su Bandcamp perché, senza l’assurda combinazione astrale di prima, anche per Amyl le 5.000 copie sarebbero rimaste un sogno mostruosamente proibito.

Poi ci stanno le canzoni, fatte di parole e musica, ovvio.

Le parole, quindi.

Juniper canta di quello che capita ad una 15enne in un piccolo centro del New Jersey, niente di più, niente di meno, pop per adolescenti fatto da un’adolescente, appunto. Ai miei tempi, l’adolescenza era la scuola, a scuola conoscevo una ragazzina che mi provocava delle nuove e strane sensazioni e mi piaceva passarci il tempo, e poi c’era la musica e la banda. Dentro “Juniper” ci stanno 12 canzoni, 8 parlano di primi amori con inevitabili alti e bassi, 2 sono riflessioni spicce sul genere maschio adolescente – di massima, un mentecatto però può tornare utile, ed è lo stesso dovunque, a Mont Clair come a Caprarola – una è per la banda, l’ultima sparge saggezza a piene mani.

La musica, per finire.

C’è di tutto, dal garage-punk per negati – “Kids On My Corner” semplicemente irresistibile, “Boys! Boys! Boys! Boys! Boys!”, “Punk Rock Boy” – ai languori di Brian Wilson – “Girls Just Want A Boy To Rest Their Head On” – fino a quelle 2 meraviglie autentiche che per me sono “Best Kept Secret”, nel riproporre oggi i gruppi vocali femminili dei ‘60 e facendoli assolutamente credibili e attuali, e “Poke Your Eye Out”, un po’ rumba un po’ salsa un po’ Buster Poindexter, e mi viene il magone quando leggo che è il regalo di Kim Shattuck per Juniper.

Per tagliare corto, ché mi sono dilungato pure troppo, “Juniper” lo trovo straordinario e, con tutte le cover che Juniper e papà Michael avevano riposto nel garage, qualche mese fa hanno fatto pure un secondo album, “She Steals Candy”, che devo ancora assimilare per bene ma mi sembra già una gran cosa.