La cattiva notizia è il fatto che sono tornato, questo potrebbe recare dispiacere a qualsivoglia debaseriota.

Anticipo che come al mio solito questa non è una recensione ma solo un modo per non recensirne.



Sappiamo ormai tutto del cane dell'ovest, di tutte le sue tragedie dentro e fuori il suo involucro terreno,

Ormai elavatosi a Dio, fintantoche. Tenta una via minianimale, giusto un po', senza strafarsene.

Lo devo dire testuale: "Non ho mai apprezzato Kanye, dopo questo disco ha conquistato anche me <3".

Ironia?

Taumaturgico.

Anche se volessi esprimere il mio verginee ribrezzo, resterete delusi dalla mia gastroenterite, presunta.



Ma diciamo una cosa interessante su di lui: Ye è un terzo di Yeezus , immaginate il lerciume ora.

Escreto in maniera desueta, stitico, buazzà.

Ramoscelli d'ulivo lungo tutta la cerimonia.

Domandiamoci perché Domodossola e non Desio o Desenzano.

Amiamoci, mentre ascolto qualcosa che parla di corallo, di traffico spinto e chi da solo si spara.



Aiutatemi perché continuare potrebbe risultare alquanto islandese.



Sapete ma chi se ne fratta della meta-recensione, non capisco perché ho stopatto opn.

Pregate perché Kanye diventi il prossimo Presidente degli USA così non pubblicherà più nulla, pregate.

Racimolate le ultime forze, sanguinolente. Le orecchie. Non positivo come i gazers.

Urlate se potete farlo, nel bosco, al mare, ma mai come in piena Piazza Verdi "la droca".

Za Za Za Za, Zum Zum, Za Za Za Za.

Za Za, Zum Zum, Za Za, Zum Zum. Arinza Arunza.

O e non piuttosto che.

Questa DeRecensione di Ye è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/kanye-west/ye/recensione