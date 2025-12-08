Ci sono alcuni album che si collocano per l'ascolto in momenti specifici dell'anno.

La fine dell'inverno e l'inizio della primavera è il momento perfetto per ascoltare l'omonimo album di debutto della band polacca Księżyc (Luna) datato 1996.

Uno degli album polacchi più straordinari, così diverso da qualsiasi altro.

La band è un trio formato da tre donne, Agata Harz, Katarzyna Smoluk e l'ucraina Olga Nakonieczna, che hanno iniziato a creare le proprie composizioni ispirate alla musica popolare di Polonia, Ucraina, Repubblica Ceca e Bulgaria, utilizzando un approccio non convenzionale al canto, in parte derivante dalle esperienze teatrali delle artiste.

I concerti del gruppo, si rivelavano come eventi che si estendevano ai confini tra musica e performance art.

Księżyc (Luna) evoca la forza della Luna, misteriosa, emozionante e potente.

La musica che riempie l'album può essere facilmente definita avant-folk, ma un'etichetta del genere non rende certamente giustizia al trio.

Inoltre, la strumentazione non è particolarmente ispirata al folk. Occasionalmente si sente una fisarmonica o una cetra, ma pianoforti elettrici, sintetizzatori, clarinetto e sassofono svolgono un ruolo significativo, spesso suonando in un modo che ricorda il post-minimalismo o l'ambient.

Gli elementi melodici, tuttavia, sono di ispirazione folk, ma in un certo senso richiamano la forma canzone medievale.

Vale la pena notare subito che questo è un esempio eccezionalmente raro di musica ispirata al folklore slavo che si sottrae all'intreccio vocale senza ritmo tipico dei Balcani (Voix Bulgares).

È una sorta di folk colto ma non rurale, screziato da un'atmosfera pagana, che sviluppa un suono moderno ed elettrizzato.

L'approccio vocale è originale, non convenzionale ed unico.

E' come la colonna sonora di un film horror folk inesistente, con carillon e rumori sinistri inclusi.

E di filastrocche dell'altro mondo, insieme a risate ora sguaiate ora sarcastiche. Non mancano urla tziganesche.

In effetti, i momenti più inquietanti e misteriosi, come Krajesynowa, Chodź, Zakopana o Lalka, si adatterebbero perfettamente a un film come Midsommar di Ari Aster.

Ma questa è solo una parte della verità su questo album, che non suona sempre così inquietante.

Ci sono anche frammenti più vivaci, che evocano affinità con i rituali slavi.

Entrambe le parti di Historyjka e la prima parte di Verlaine, un riferimento al poeta francese Paul Verlaine,e in misura minore Ile ma lat?, penso che funzionerebbero probabilmente bene anche come colonna sonora per serie che trattano di antichi riti ancestrali e medievali.

E ci sono anche brani come lo strumentale essenzialmente post-minimalista Klepana o le sottili ed esilmente melodiche Mijana e MM.

Uno spirito ribelle, con tracce di un certo inquieto misticismo, aleggia su questi brani, legando il tutto in un insieme carico di un pathos spettrale.

Un album affascinante, brumoso in alcuni tratti e scintillante in altri, sicuramente originalissimo.

Le tre Baba Yaga, ci invitano ad attraversare il Ponte di Breslavia danzando leggiadre fino al grande noce.

E che il sabba abbia inizio.