LA STREGA TRA NOI - La strega tra noi

(Autoproduzione)

Una nuova band entra a far parte del panorama rock italiano: La strega tra noi.

Il progetto nasce da un’iniziativa di cinque padri di famiglia, che non hanno mai smesso di amare la musica e dopo ben venticinque anni di inattività hanno deciso di tornare a suonare, producendo un album fresco e molto interessante.

La strega tra noi è spinto quindi dall’amore per la musica dall’irrefrenabile voglia di prendere in mano degli strumenti e dare spettacolo. E tutto ciò lo si capisce anche solo dando un ascolto veloce al disco, caratterizzato da suoni rock tendenti al prog e un’aria semplice, intrisa di good vibrations.

La band sfoga la propria voglia di far musica in un album composto da 9 tracce che presentano uno stile compositivo ben delineato, ovvero assoli e riff di chitarre virtuose, linee di basso molto marcate, ritmi essenziali ma comunque martellanti, la presenza dominante dell’organo Hammond (o del pianoforte) che regala un tocco di originalità in più e una voce pulita e molto potente a dare slancio al tutto.