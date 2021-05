Ho come la sensazione di sentirci tante cose diverse e poco distinte: saranno il basso e la batteria davvero sferraglianti e delle chitarre acidissime, ma ci sento tanto Albini quanto la New York Hardcore e l'ossimore Sludge Metal pachidermico. Urla femminee e la Washington D.C. con quel piglio post-punk amerigano che non guasta proprio mai.

Noise rock direbbe qualcuno, post-hardcore qualcun altro, metal-core uno che proprio non ha un cazzo niente capito mai; ovvio che la cosa che risalta maggiormente è questo martello-rullante che gli affezionati di "quelli del Nord America" potranno notare.

https://lilacchicago.bandcamp.com/album/lilac