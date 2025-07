Parlare di un disco come questo è quasi impossibile. Sarà che la botta è ancora fresca, sarà che solo Julian Cope potrebbe descrivere questa incredibile scopata cosmica. Si comincia tranquilli, come per farci accomodare con calma, poi, quando sei bello sistemato, ecco che, in una sorta di salutare sbam, l’universo ti prende a pugni. Il suono ti arriva addosso come un blocco unico di circa un milione di istanti, ogni particella un possibile mondo a parte. Un rito antichissimo e moderno insieme, con la musica cerimoniale andina sparata in un maelstrom fatto di psichedelia, trance, rumore, musica da club e chi più ne ha più ne metta. Tutto va meravigliosamente a puttane, strutture, sovrastrutture, tempo lineare. “Il futuro non è davanti a noi, ma alle nostre spalle”, dicono infatti sti tizi. E poi si, parlano anche di preghiere per la pioggia, del dio Queer maschio e femmina, di comunità come sostegno reciproco. Ah signori, questa è musica potente come il rock’n’roll e sacra come il temporale, anche se (uno) il rock’n’roll di oggi una potenza così se la sogna e (due) un disco, anche il più radicale, in fondo non è altro che una tempesta in un bicchiere.