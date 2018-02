Ok, oggi ci facciamo una bella scorpacciata di acidi islandesi



Direttamente da Reykjavik infatti arrivano i Lucy in Blue, band davvero meritevole che sul finire del 2016 ha tirato fuori questo debutto omonimo, composto da 6 tracce, in cui sentiremo un bel misto di roba. Acid Rock anni 60 alla Doors, vari rimandi alla musica anni 60/70 (Caravan, Cream, Pink Floyd, ecc) e pure degli spari Prog alla King Crimson (tranne che nell'ultima canzone, lì è Camel a manetta). Il tutto confluisce in una musica surreale, soffusa, sognante e incredibilmente romantica, provare per credere. Le canzoni poi sono molto sfaccettate e variegate, e non riesco davvero a non menzionarle tutte:

- "Senses", che con i suoi 10 minuti acidissimi apre il disco in maniera esemplare;

- La potente "Dazed Petition", piena di cambi di tempo e con un finale da grido;

- La dolce e romantica "On the Surface", 4 minuti di voce e pianoforte introdotti da un monologo in islandese;

- L'acidissima "Conflicting Sounds", con quelle tessiture di synth e organo che ti fanno volare;

- "Absent", sommessa e atmosferica a manetta;

- e infine "Prickers's Groove", la suite finale, il brano più Prog di tutto il lotto, che in 12 minuti e mezzo ti tira fuori certi climax strumentali da far venire la pelle d'oca.

6 brani completi, che ti prendono e ti trasportano nella magia più pura, grazie alle sue atmosfere notturne e toccanti, ai testi espressivi e romantici, e a tutto il resto. Sentire questo disco è come vagare di sera dentro ad un palazzo vintage, di quelli novecenteschi arroccati sulle rupi, che svettano verso il mare. Cammini lentamente tra le sue eleganti sale, da solo, ipnotizzato ed intrigato dall'atmosfera, e poi ad un certo punto raggiungi un balcone, ti sporgi, e vedi uno scorcio sul mare, circondato da rocce e scogli tempestati di alghe. Lo scenario raffigurato nella meravigliosa e suggestiva copertina, che rievoca tutte ciò che ho già citato 50 volte: Sogno, magia, romanticismo, surreale. Tutto.

E ora potete godervi Lucy in Blue con le vostre orecchie ed il vostro spirito, ed entrare voi stessi nel palazzo.

Non ho più altro da dire a riguardo...

...eccetto una cosa:



"Í langlífu ljósi við stöndum,

lifandi, ómstríð.

Það flöktir og fjarar fljótandi

og hverfur fljótt

þegar kyrrðin rýfur kaldan strauminn

og kemur saman

við yfirborðið og einsemdina"