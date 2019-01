Questa DeRecensione di Malibu Ken è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/malibu-ken/malibu-ken/recensione

Non voglio dilungarmi troppo, mi limito a segnalarvelo: Malibu Ken sono Aesop Rock, grande veterano della scena rap americana, mentre droppa un flow favoloso, giocoso e sincopato sulle basi diafane di TOBACCO. Un disco che fonde hip hop e psichedelia a un livello celestiale, dove nulla è fuori posto, capace di elevare chi lo ascolta verso vette lisergiche e al contempo farlo sentire un thug da vicolo urbano; il tutto con un Malibu Ken della Barbie sputtanato in copertina.

