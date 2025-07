Sono entusiasta della novità che sono riuscito finalmente ad apportare al mio album goregrind!

Avevo già pubblicato due recensioni sull’album dei Drenched In Blood mesi fa, un album autoprodotto che musicalmente aveva dei pregi ma che peccava sotto il punto di vista vocale troppo diversa da band del calibro di Last Days Of Humanity o Regurgitate, ed ecco finalmente avvenire il “cambio” di rotta grazie a due applicazioni del programma che uso per registrare al mio pc, una mi ha aiutato a scomporre i brani in singoli strumenti e la seconda app a modificare il pitch e il range della mia voce rendendola finalmente una voce accostabile a quella di uno spazzolino del cesso o così detta “voce da scarico del lavandino” completamente inumana che ricorda i primi lavori dei Regurgitate e dei Last Days Of Humanity per l’appunto. Tracce devastanti come “Molesting The Deformed, “Huge Elephant Shit In The Faded Tar Forest”, “Jeff. The Killer”, “Pure Disembowelment At High School” e “Testicular Trauma Infestation” ma ci sono canzoni anche un po' più lunghe e più ragionate e doomy come “Emethic Spores Of Glande Deflagration” oppure “Ann-Mary Still Miscarriages In Her Stool” sono qui a dimostrarlo. Un guazzabuglio immondo di perversione e atrocità goregrind vi seppellirà per la durata di 18 minuti e 48 secondi per un totale di 12 tracce. Il Cambio di sonorità ha apportato anche il cambio di monicker in Malignant Defecation. E l’enorme sterco di vacca in copertina non sembra anche a voi la testa di un teschio barbuto o di un belzebù con tanto di corna?

Per chi ama il goregrind consiglio di ascoltarlo perché il lavoro alla voce che ho fatto ne ha nettamente migliorato la qualità dell’intero album.

La pagina dove è possibile ascoltarlo e scaricarlo gratuitamente è:

malignantdefecation.bandcamp.com