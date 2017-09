Il reverendo è tornato? No. Decisamente no. Se qualcuno si aspettava un disco a livello del "The Pale Emperor" del 2015, "The Heaven Upside Down" non mantiene la promessa. In sostanza è un buon disco. Miscela in maniera abbastanza convincente un Marilyn Manson moderno con quello leggendario dei primi anni. Tuttavia non mancano le cose che fanno storcere il naso. Iniziamo col dire che sono totalmente assenti i motivetti ipnotici che ci fecero piantare in testa molti pezzi di Manson. L'opera nel complesso sembra non avere un andamento ponderato. Risulta infatti molto confusionario e sembra quasi che Manson abbia composto il tutto buttando dei pizzichi di cose qua e là tanto per non lasciare scontento nessuno. C'è un pizzico di "Antichrist Superstar" qua, un pezzo di "Mechanical Animals" là, una goccia di Holy Wood in quell'angolino. Il che ci potrebbe anche stare se non fosse che è venuto su un casino enorme nel quale non ci si riesce ad orientare. Come già accennato avevamo lasciato un Marilyn Manson chiaramente molto cresciuto che aveva abbandonato la musica tossico/industrial a tutti i costi per il rock molto più maturo e godibile di The Pale Emperor. Con questo album Manson fa una totale marcia indietro richiamando elementi addirittura dei primissimi album con voci molto distorte e suoni molto acidi ed estremi. Certo non si arriva alla inascoltabilità di "Smells Like Children" ma poco ci manca. In qualche frangente sono stato tentato dal togliere il disco, lo confesso. In apertura, in particolare, il primo pezzo risulta uno scoglio bello duro da superare. Un lungo pezzo di quasi cinque minuti che dice solo ed eslusivamente "uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci... la rivelazione è nel 12... dillo ancora" per me richiama l'idiozia di alcuni pezzi pop che, in tutta onestà, non mi ha fatto piacere ricordare. A proposito di pop: ascoltando proprio in questo momento sono arrivato a circa metà disco e sembra che il componimento dopo aver fatto un enorme giro tra metal, punk, alternative, grunge ed elettronica abbia preso una piacevolissima piega pop che mi sta piacendo davvero molto. Forse non è proprio tutto perduto! In fondo è dichiarata e riconosciuta la passione di Manson per la musica pop ed il contatto c'è stato molte volte in passato con un discreto successo a mio avviso. Il tutto dura un paio di pezzi, mi sa... ma comunque è un frangente molto godibile. Poi reintroduce di nuovo la tematica "pseudoneonazista" come fece una volta in un brevissimo periodo che penso autocensurò da solo molto rapidamente. Tirando le somme è un disco quantomeno parzialmente godibile senza tratti di buio troppo pesto. La seconda metà è di livello certamente molto superiore alla prima che, invece, scoccia molto presto. Sembra quasi una specie di test: se mi sopportate un po' vi faccio un po' di musica decente. Ma non credo funzioni così il gioco. Il livello è molto sceso dalla precedente uscita. Non ci sono pezzi che ti entrano in testa al primo ascolto. La mia idea è che Marilyn Manson, a questo punto, se vuole tirare fuori roba buona deve darsi a quel puro Pop-Rock che gli riesce tanto bene. Punto. Probabilmente è invecchiato per i tiratoni acidi di una volta che, tra le altre cose, non mi sono mai piaciuti particolarmente. Così come penso sia troppo vecchio per le copertine da cattivone con lo sguardo incazzato, le croci capovolte e le foto nervose con la bibbia in mano. È decisamente ora di crescere seriamente.

Questa DeRecensione di Heaven Upside Down è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/marilyn-manson/heaven-upside-down/recensione