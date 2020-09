Anno Domini 2020. Marilyn Manson pubblica il suo nuovo album registrato prima della pandemia. Fortuna che l’aveva gia fatto altrimenti avremmo avuto un album tutto a tema che, sinceramente, non avrei apprezzato per niente. “We Are Chaos” è l’undicesimo album del Manson ed è previsto in uscita l’11 settembre in pieno stile macabro a-la lui. Fino a qua ci siamo. Non è cambiato molto. Giochetti infidi molto infantili e scenici. Il suo stile a ragazzino di 14 anni dark c’è sempre e non cambia mai. Si evince dalle tre parole che ha comunicato alla stampa su questo disco: soliti discorsi parafilosofici di genere appartententi ad un erudito che, alla fine, parla e non dice niente. Quello che è cambiato è la musica che è maturata molto sebbene fosse molto più originale ai vecchi tempi. L’album è molto breve e non ho capito se la registrazione che sto ascoltando io sia stata fatta dal vinile o se lui stesso abbia infilato qua e là un effetto vinile sintetico con qualche graffietto e qualche granellino di polvere. Comunque, proprio come un vinile di una volta, non fai a tempo a metterlo che subito finisce. Sono infatti le canoniche 10 tracce e non mi stupirebbe se sulla stampa analogica riuscisse a farle entrare in sole due facciate. Anche la tematica generale non è particolarmente originale: la ripetitività della vita, del mondo e dell'esistenza. Il che, figuriamoci, volendo ci può anche stare. L’autore lo definisce un “concept” che ancora non ho capito che cazzo significhi visto che oramai è una cosa che si porta e sfido chiunque a trovare un disco che non sia stato definito dall’autore un “concept”. Parlando di Marilyn Manson non mi ricordo più un disco degli undici che ha fatto che non avesse chiamato “concept” e sta cosa, onestamente, mi sembra più una moda che altro. Nel disco ci sono autocitazioni musicali a iosa che, fortunatamente, richiamano il meglio della produzione di Manson. Mechanical Animals su tutte. Poi a volte sembra di ascoltare i Coldplay, così come, sebbene molto raramente e molto vagamente, sembra voler strizzare l’occhio ai Toto. Tuttavia è chiaro, evidente e scevro da ogni minimo dubbio che tra Manson e Lukather ci passino galassie. Non so cosa gli sia passato per la testa quando ha deciso di inserire delle parti vocali in falsetto. Tirando le somme, tuttavia, l’ho trovato un disco piacevole, della giusta durata, che alterna musica pesante a musica leggera quasi nella giusta misura e non fa venire troppi mal di testa. Forse il suono nel complesso è un po’ rovinato dall’eccessiva distorsione generale il cui bilanciamento è stato, in effetti, il punto di forza dei migliori lavori di Marilyn Manson. Laddove non ho apprezzato un suo disco, infatti, è stato molto spesso a causa della eccessiva caoticità del sound generale. Questo disco si trova, secondo me, proprio sul limite. Insomma: un accenno di mal di testa, di tanto in tanto, lo fa venire ma è sopportabile. Probabilmente sarò combattuto quando mi troverò di fronte alla scelta di prendere il vinile. Siamo lontanissimi da “The Pale Emperor” che è un disco proprio buono ma siamo anche lontanissimi da “Heaven Upside Down” che è una schifezza improponibile. Insomma: senza infamia e senza lode. “We Are Chaos” è un disco onesto che testimonia il fatto che Manson stia guardando verso altri orizzonti. Magari al prossimo disco non sceglierà una copertina di merda raffigurante un quadro storto o una foto dark che non si capisce niente. Magari l’anno prossimo, che ne so, si prenderà la patente e si toglierà il latte dal labbro superiore definitivamente.