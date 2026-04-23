LA RECENSIONE

Formati da Dave Mustaine nel 1983, dopo innumerevoli cambi di formazione, i Megadeth il 23 gennaio 2026 hanno pubblicato il loro diciassettesimo album, intitolato semplicemente Megadeth. La storia di questo ultimo album è alquanto tormentata; dopo la guarigione dal cancro del loro frontman affrontata durante il precedente album, abbiamo l’uscita del bassista Dave Ellefson per litigi sempre con lo stesso Mustaine. Il suo posto durante le sessioni di registrazioni è stato preso da James LoMenzo, mentre alla chitarra, in sostituzione a Kiko Loureiro, che anche lui ha lasciato il gruppo per dedicarsi ad attività solista, abbiamo Teemu Mäntysaari. Il suono proposto in questo album non è niente di nuovo rispetto a ciò che il gruppo ci ha abituati nei suoi 40 anni di carriera, infatti attinge da sonorità che attraversano tutta la loro discografia; passiamo dal thrash metal degli esordi con il primo singolo estratto "Tipping Point" e "Let There Be Shred", a brani che riportano al periodo di Cowntdown To Extinction ("I Don’t Care", "Made To Kill"), fino ad arrivare sonorità più heavy metal mid-tempo del periodo di Youthanasia e Criptic Writings ("Another Bad Day", "Puppets Parade", "Obey The Call", "I Am War"). Il songwriting da un primo ascolto risulta abbastanza convincente, tuttavia non si può certo gridare al miracolo, e non si può nemmeno pensare che una band al diciassettesimo album, oltretutto con le decine di cambi formazione subite, abbia ancora energia e ispirazione come agli inizi. Nella prima metà dell’album si trovano tutti i singoli già rilasciati prima dell’uscita, scelta che forse contribuisce a fare scendere parte dell’interesse sull’ascolto; in questa parte del disco abbiamo alcuni punti alti ma anche molti momenti autocelebrativi fini a sé stessi, "I Don’t Care" giusto per citarne uno. Uno dei brani migliori di questo lotto è "Let There Be Shred", dove la velocità di esecuzione e la sezione ritmica hanno un timbro in pieno stile Megadeth, senza però risultare ridondante. Con la seconda parte del disco la soglia dell’attenzione in parte risale, grazie a brani con una struttura più solida come l’ottima "Obey The Call", anche se, pure dopo diversi ascolti, difficilmente restano in mente come invece è per l’opener "Tipping Point". L’album si chiude con "The Last Note", titolo quanto semplice quanto prevedibile, che con i vari intrecci strumentali acustici e gli assoli divisi tra Mustaine e Mäntysaari si rivela uno dei brani migliori del disco. È presente inoltre una cover di "Ride The Lightning" come traccia bonus, che in realtà è la vera ultima traccia del disco; suonata pari-pari alla versione dei Metallica del 1984, essa ha il sapore di un Dave Mustaine che vuole sia togliersi gli scheletri dall’armadio lasciando da parte lo storico astio verso i Metallica, sia il voler concludere la carriera dei Megadeth con uno dei primi brani da lui composti in gioventù, "Ride The Lightning" appunto. Una cosa che con un ascolto attento salta all’orecchio è la produzione sonora un po’ ovattata, che rende poco definita la batteria e pastosi alcuni assoli di chitarra; niente di tragico, ma nei due album precedenti il mix era sicuramente più nitido. Per concludere possiamo affermare che è un album ben suonato, ma che non sempre coinvolge e che, tuttavia, verrà ricordato come l’ultimo lavoro di una band tormentata ma leggendaria.

Brani migliori: Obey The Call, The Last Note, Let There Be Shred