Krautrock giapponese? E perché no? Dico io, spavaldo in un tavolo improvvisato.

Due cercano di comprendere il concetto di krautrock, un altro il concetto di giapponese e l'ultima non ha dubbi: filtro vintage su foto cocktail e andiamo a comandare il social.

Poi c'è il giovanotto hipster, toyboy underground di una conoscente di anni 42: lei così intenta a ringiovanirsi con le creme Sisley, lui così intento a invecchiarsi con la barba lunga, la camicia boscaiola e lo sguardo stravolto da occhiali spessi e dalla droga, perché si fa la droga.

Lui è convinto che i giapponesi che fanno il krautrock sono dei replicanti ridicoli che tosto giunti dalle risaie, impugnano strumenti musicali lasciati dagli americani durante la seconda guerra mondiale e scimmiottano pentatoniche imitando i Beatles al grido di al iu ledi?

Per carità, in un passato non tanto remoto, è accaduto anche questo, ma non ho mai capito come mai, 'sti poveri nipponici non riescono mai a risultare credibili; puoi inventarti multinazionali elettroniche, città avveniristiche, anime e manga, pittori da urlo ma questi, oh, saranno sempre tutti uguali, a mangiare palle di riso come in Doraemon facendo spuntare interpunzioni e aterischi attorno al viso e l'immancabile goccia gigante sulla fronte.

Dico: Suzuki! Le menti fabbricano moto da GP, anche la mia. Mi sento come quello che si è stancato di essere Benedetta Valentini e vuole trasformarsi in Chicco Lazzaretti. Damo Suzuki, l'anello di congiunzione tra il krautrock e il giappone. Damo Suzuki dei Can. I Can erano il krautrock, Suzuki era giapponese. Insomma, 'sti grancazzi di giapponesi qualcosa la sanno pure fare, anche nella musica e non voglio scomodare Sakamoto, Midori Takada, qualche giapponese sparso qua e là nei gruppi alternative anni Novanta.

Io me ne sono andato in fissa con i Minami Deutsch, un gruppo recentissimo formato da Kyotaro Miuta, Takuya Nozaki e Tatsuhiko Rauschenberg (cognome che chiude alla grande l'asse Giappone – Germania). Non saprei come descriverli: avete presente Hallogallo dei Neu? Ecco, è tutto Hallogallo dei Neu con echi dei Can, perché Hallogallo dei Neu! è una botta che non la dimentichi più, il resto dell'album, a tratti, lo dimentichi con piacere. A distanza di quarant'anni, i Minami Deutsch decidono di mettere da parte alcuni picchi da avanguardia malata, concentrandosi unicamente nell'humus più significativo del krautrock: l'ossessione. Il risultato è un album ossessivo e claustrofobico, una gabbia incapace di creare aperture, un percorso che risulta tanto ossequioso quanto ilare e divertito, non solo nel palesare l'omaggio al genere ma anche nello spettacolare intento di offrire una spirale dalla quale, difficilmente, si riuscirà ad uscire, senza essersi chiesti: “Come ci sono arrivato?”.

Un album che, accanto ai colossi tedeschi del tempo che fu, non sfigura per niente e, per ragioni a me oscure, non risulta neanche una sorta di minestra riscaldata anacronistica e “tribute”. Suona bene, lo pensa anche il boscaiolo toyboy che non vedeva l'ora di aggiungere una fogliolina al suo albero del sapere. Credo sia prematuro aggiungere anche le geometrie dei Kikkagaku Moyo e sono consapevole del fatto che questi vinili, fieramente esposti, li puoi trovare giusto a casa mia e, forse, a casa di Costantino della Gherardesca.

Gira aria psichedelica in quel di Tokyo, molto più promettente delle flangerate dei Tame Impala (neanche loro ci credono più, per fortuna). La conferma che questi Minami Deutsch non giocano a fa li crucchi è il “45 giri” uscito nel 2016 (Tunnel/New Pastoral life). Tutto questo accade nei pressi della Guruguru Brain, label di Tokyio attiva da meno di tre anni e che ha già vinto. Ha vinto, diciamolo. Ha vinto quando ha scoperto che alcuni album dei suoi artisti sono arrivati addirittura a Palermo, e via, da parte loro, con le stesse immagini stereotipate, perché la vita è un do ut des.

Meeenghia, ah?

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○