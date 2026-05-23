LA RECENSIONE

L’anno il 1970, il 1851 è passato e il passato non ritorna.

Il posto Napoli, Nantucket è sperduto in una mappa sgualcita.

L’ossessione i Led Zeppelin, la balena bianca chi l’ha mai vista.

Nessuna traccia del capitano Achab e neppure degli ufficiali Starbuck, Stubb e Flask. Al loro posto, i meno esotici Di Mauro, Petrone, Assanti e Coppola.

Nessuno imbraccia fiocine e arpioni, piuttosto chitarra, basso, bacchette e microfono.

Toni, Enzo, Adriano e Sandro due anni prima hanno messo in piedi una banda, per fare musica ma anche per stare lontano dalla droga e dalle pericolose tentazioni di una giovinezza passata in strada.

Nel frattempo decidono di chiamarsi Moby Dick, fulminati dallo stordente uno-due dei Led Zeppelin.

Led Zeppelin, “Moby Dick”, il terrificante assolo di Bonham.

Nelle canzoni dei Moby Dick, al contrario, gli assoli sono esclusiva del chitarrista Toni, quasi sempre secchi e concisi.

Le prime canzoni hanno testi in italiano: “Il giorno buono” riserva a “Whole Lotta Love” lo stesso trattamento che “Whole Lotta Love” un paio di anni prima aveva riservato a “You Need Love”, “Ad ogni costo” e “Parlo nel vento” si muovono in territori folk e blues, sempre riscrivendo con ottima calligrafia gli spartiti dei Led Zeppelin. Il cantato in italiano, però, dura poco.

Vengono composte le prime canzoni in inglese, forse per apparire più credibili nei panni di Plant, Page, Jones e Bonham, forse per tentare un timido approccio con il pubblico oltralpe.

Finora, i Moby Dick si sono fatti conoscere solo suonando dal vivo: a Napoli, principalmente, ma anche puntate occasionali verso Roma e Milano.

Passando del tempo su DeBaser, ho anche imparato che c’era un quinto, fondamentale, membro di quella straordinaria cricca che furono i Led Zeppelin: Peter Grant.

Allo stesso modo, i Moby Dick si accompagnano a Maurizio Mauri ed è lui che gli procura l’occasione della vita: incidere un disco a Londra, agli Olympic Studios, laddove non solo gli Zeppelin registrarono il disco d’esordio, ma passarono anche Stones, Hendrix, Bowie, e tanti altri nomi da capogiro.

L’anno il 1973, il posto Londra, l’ossessione sempre i Led Zeppelin.

I Moby Dick incidono sette brani, da una “Two Timing Girl” che rifà il verso a “Black Dog” fino a una “Sex’n’Roll Express” che corre veloce per otto minuti e affianca agli Zeppelin massicce dosi di Who e prefigura addirittura alcuni tratti della NWOBHM, passando per una “What Time Is It” che vira la deflagrazione hard-blues di “Stairway To Heaven” verso una quieta deriva psichedelica, con “My Friend” e “Groove Me” ad abbozzare schizzi che tali resteranno.

Quando, dopo due settimane, tornano a Napoli, i Moby Dick non esistono più.

Le sette canzoni incise a Londra e le tre in italiano furono pubblicate per la prima volta nel 2001 dalla Akarma di La Spezia. La scorsa settimana, le stesse canzoni sono tornate alla luce grazie alla spagnola Guerssen e vale assolutamente la pena dedicargli tempo.

A prescindere dall’ovvietà che gli Zeppelin erano quattro (cinque) geni e la loro una vicenda irripetibile.

O forse proprio per questo.