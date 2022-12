La mente è David Wyndorf il braccio armato alla sei corde John McBain. Debuttano con un EP di impura lava Hard Rock, lisergica e drogatissima. Totalmente immersi in un ultra-potente suono Heavy-stoner-acid-psichedelico, con dei crescendo musicali che ti colpiscono nel profondo, devastando. Un viaggio lisergico spazio-temporale di sola andata, attraverso bordate di chitarra Heavy; creando un wall of sound di intensità da capogiro: musica stordente, con una potenza evocatrice degna di un sabba mefistofelico. Sono rudi, duri, indiavolati, monolitici. Piovono sassi, mattoni. Una cascata glaciale di note oltraggiose, dilatate, pesantissime. Sei brani in poco meno di trenta minuti. Registrato sul finire del 1989 in poche incendianti sessioni. Danno tutto, non concedono respiro. Volumi inusitati, gonfi, saturi. Seguiranno tre album sulla lunga distanza che li consacrano nell'Olimpo del Rock duro, durissimo.

Ad Maiora.