Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Il progetto Muzz affonda le sue radici piuttosto indietro nel tempo, esattamente nel 2015.

Il nome più in vista tra i componenti di questo “supergruppo” è quello di Paul Banks, ormai riconoscibilissimo frontman degli Interpol; a coadiuvarlo in questa avventura il polistrumentista e produttore Josh Kaufman (Bonny Light Horseman) e lo strepitoso batterista Matt Barrick (The Walkmen).

Il trio funziona alla grande: l’esordio eponimo, appena pubblicato via Matador, è un disco compatto ed omogeneo: non si direbbe assolutamente frutto di un trio di musicisti di estrazione così diversa. Non c’è (quasi) ombra della compostezza degli Interpol nel cantato di Banks, che (finalmente) si diverte a spaziare e ad adattare le proprie notevoli qualità vocali al servizio della musica creata assieme a Kaufman e Barrick.

Ne esce fuori un album che, nonostante atmosfere piuttosto eterogenee tra loro, scorre con grande coerenza. I pezzi più “canonici”, che si rifanno al folk rock come “Red Western Sky” e la strepitosa “Knuckleduster”, vanno di pari passo a quelli nei quali la band si diverte a spaziare e spiazzare: che si tratti dello shoegaze di “Chubble Checker”, del passo più autoriale di “Bad Feelings” e “Broken Tambourine” o persino della jazzata “Trinidad”.

E’ un disco contemporaneamente ricercato ed accessibile questo “Muzz”, messo insieme da tre musicisti vogliosi di suonare insieme e togliersi delle soddisfazioni; in brani come “Evergreen” e “Patchouli” il ritmo cala e gli spazi si ampliano, dando al talentuoso trio la possibilità di snocciolare un comparto strumentale di alta classe e talento, sul quale Banks si diverte a cesellare linee vocali più avventurose rispetto alle pur ottime prove con la band madre.

Una bella prova e non solo un divertissement, che va ad aggiungersi alle tante buone cose uscite quest’anno in ambito indie.

Brano migliore: Trinidad