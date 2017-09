Oh! Che cazzo di disco che hanno fatto i Nickelback. Avevo bocciato questo disco a prescindere poco tempo fa leggendo un paio di recensioni qui su DeBaser. Oggi però mi è passato il singolo in radio e devo dire: cazzo! Migliorati tantissimo rispetto ai cacatoni pop-finto-rock al quale mi avevano abituato. Certo: sono sempre loro. Sparano di tanto in tanto la canzoncella da film americano di serie b o tipicamente stile “Dawson’s Creek”. Ma in mezzo a quegli odori di spiriti adolescenziali, di latte che cola dall’angolo di una bocca e di ormoni da ragazzina neomestruata qualcosa forse c’è. Secondo me la rovina di questo disco è sostanzialmente la voce. La voce di Kroeger è quello che rende tutto troppo pop e troppo poco rock. Buona parte di questo disco, probabilmente, cantato da qualcuno che sia “palle-dotato” sarebbe ampiamente salvabile. Purtroppo però c’è Kroeger che a pezzi alterni ti ricorda la natura dei Nickelback. Però cacchio il sound generale mi piace. Mi piacciono questi chitarroni grossi, incazzati e minacciosi, queste batterie belle sostenute ed incalzanti… insomma il mix generale buca bene. Ogni tanto ci sta qualche pseudoassolo di chitarrone che non c’entra assolutamente niente. Qua e là partono delle improvvise pause tutte Nickelback in pieno stile pop. Però ci stanno arrivando, suvvia! Un po’ di incoraggiamento! Un giorno scopriranno anche loro di possedere un pene. In fondo sembrano sulla buona strada. Almeno adesso sembrano un po’ meno generici. Almeno adesso sembra che il germe della mascolinità si stia irrimediabilmente facendo strada nella loro indole. Magari prima di fare il prossimo disco potrebbero rendersi conto di essere degli uomini e potrebbe venirgli un po’ di rock serio. Che ne sai? Tutto può succedere. Utopia: gli inventori della castrazione acustica potrebbero anche decidere di imparare a suonare una volta per tutte. Sarebbe anche l'ora.

